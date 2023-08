Roma, capolavoro Tiago Pinto: arriva a titolo definitivo

La Roma ha finalmente piazzato un colpo importante per la gioia di José Mourinho. Tiago Pinto ha definito gli ultimi dettagli in queste ore

Dopo uno stallo che durava praticamente da un mese, i giallorossi portano a casa un innesto importante, che si aggiunge a due trattative in via di definizione, per aumentare il livello di competitività della rosa a disposizione dello “Special One”.

Aouar, N’Dicka, Kristensen, Llorente. Il mercato della Roma si era aperto con un poker di acquisti (tre nuovi più il ritorno del difensore spagnolo) che lasciava ben sperare i tifosi giallorossi. I paletti del Financial Fair Play e del settlement agreement firmato con la UEFA erano noti a tutti, portando Pinto a dover prima vendere per acquistare.

Ripianati i conti entro il 30 giungo, la società dei Friedkin ha anche ceduto Ibanez in Arabia Saudita per la cifra di 28,5 milioni di euro più bonus. A questi si sommano i piccoli introiti ricavati dal prestito di Shomurodov, dalla cessione in Belgio di Reynolds, da quella di Villar al Granada e dai bonus sulla futura rivendita di Under. Un tesoretto che poteva finalmente permettere a Tiago Pinto di operare non per forza a parametro zero.

Il General Manager dei capitolini si è messo all’opera per individuare soprattutto la punta che tanto serviva a Mou, trattando con i brasiliani del Santos per Marcos Leonardo e con l’Atalanta per Zapata. Poi però il fulmine a ciel sereno e la necessità impellente di sostituire Matic.

Roma, tutto fatto per Paredes: arriva a titolo definitivo per 2,5 milioni più bonus

Nemanja Matic per suo volere personale è stato ceduto al Rennes (3 milioni) dopo aver deciso di rompere con allenatore e compagni. Un gesto quello del serbo che non è piaciuto né ai tifosi né alla società ma che ha sbloccato un affare davvero interessante a centrocampo. Si perché per sostituirlo la Roma ha ingaggiato in queste ore Leandro Paredes.

L’argentino tornerà nella Capitale (dove era arrivato nel 2014 preso da Walter Sabatini) per la cifra di 2,5 milioni più altri 2 di bonus. Per lui è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno, con il PSG che contribuirà a pagare parte dell’emolumento.

Tra l’altro assieme a lui, sempre da Parigi, arriva anche Renato Sanches che si trasferirà a Trigoria in prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze. Ora Mourinho ha il suo centrocampo finalmente al completo e può aspettare serenamente (si fa per dire) l’ingaggio della tanta agognata punta. Probabilmente ne arriveranno due.