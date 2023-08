La Juve sgambetta Mourinho, assist al bacio

Mourinho aveva pensato di aver messo le mani su un colpo piuttosto importante ed invece si è visto scavalcare dalla Juventus di Giuntoli

I bianconeri stanno piombando con forza sullo stesso obiettivo della Roma e ora potrebbero soffiarglielo proprio sul più bello. Si tratta di un difensore di grandissima prospettiva, inseguito da mezza Europa.

Il mercato di Roma e Juventus è accompagnato da un paio di fattori in comune: il primo è l’attuale stallo nelle mosse in entrata, il secondo è la ricerca di una punta e di un difensore. Obiettivi comuni per giallorossi e bianconeri che devono fare i conti con i paletti del Financial Fair Play e con i limiti stabiliti dal seattlement agreement. Giuntoli e Tiago Pinto non possono permettersi troppe libertà e devono attenersi a dei conti piuttosto stringenti.

Vlahovic per Lukaku non sembra essere più un’opzione percorribile, considerando la valutazione eccessiva del serbo che ha fatto scappare via il Chelsea. Su questa base non si può procedere e probabilmente la Juve sarà quindi costretta a virare su un altro obiettivo. Le idee sembrano essere invece piuttosto chiare per quanto riguarda il difensore. Dopo aver messo praticamente fuori rosa Bonucci, infatti, a Torino si lavora anche per l’uscita di Alex Sandro.

Juventus, per la difesa si pensa a Solet del Salisburgo: su di lui c’è anche la Roma di Mou

Cristiano Giuntoli era stato chiaro nel giorno della sua presentazione, ricordando a tutti che prima di acquistare bisogna vendere. Bonucci e Alex Sandro possono portare un risparmio salariale non indifferente e i fondi necessari per investire su un nuovo profilo.

E qui le storie di Roma e Juve tornano ad intersecarsi, visto che il nome che piace ad entrambe è quello di Oumar Solet, 23 enne francese di origini africane, in forza al Salisburgo.

Il difensore, dotato di una straordinaria forza fisica era stato seguito lo scorso anno dal Torino, salvo poi rimanere in Austria. Con la squadra del gruppo Red Bull ha messo insieme nell’ultima stagione 33 presenze tra campionato e coppe, con anche un gol all’attivo.

Proprio in Europa League, nel play-off di febbraio ha incontrato la Roma di Mourinho, venendo eliminato dopo il 2-0 nella gara di ritorno all’Olimpico. Per acquistarlo ci vogliono circa 15 milioni, ma i bianconeri possono contare sugli ottimi rapporti con il Salisburgo, a cui hanno ceduto da poco il giovane Nicolò Turco. Chissà che non si possa arrivare a dama anche con un prestito oneroso e diritto di riscatto.