Contatti in corso, si sblocca Lukaku: destinazione assurda

Romelu Lukaku ha trovato la sua destinazione finale, il Chelsea spinge per una cessione che possa liberarlo in maniera definitiva.

La situazione del belga porta a un colpo di scena nel calciomercato, che spiazza i top club e porterà l’attaccante in una situazione imprevedibile solamente qualche settimana fa.

Ha fatto il giro d’Europa e del mondo nelle mete virtuali per la prossima stagione, ma la vicenda potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, se non proprio nelle ultime ore. Romelu Lukaku lascerà il Chelsea, il club inglese sembra ora finalmente giunto al suo obiettivo, ovvero quello di cederlo definitivamente.

L’affetto con il team non è mai stato altissimo, l’investimento fatto con l’Inter è stato un grande buco nell’acqua. Ora, il Chelsea cerca inevitabilmente di non rimetterci e ha pronta una soluzione ideale che accontenta anche il centravanti.

Lukaku in bianconero, c’è una seconda chance

Il centravanti ha sempre manifestato la voglia di essere protagonista, ha voglia di riscatto e vorrà aprire un nuovo ciclo per la sua carriera. Lukaku in bianconero è una chance concreta, vuole indossare quei colori e anche il Chelsea faciliterà in questo caso la trattativa, il momento è propizio per un colpo che farà discutere tutta la Premier League. Come riportano i media inglesi, la possibilità sembra abbastanza concreta: Lukaku al Tottenham, indosserà un altro tipo di bianconero.

Il centravanti sarebbe il designato per sostituire Harry Kane, partito al Bayern Monaco per più di cento milioni. Il club inglese ha denaro a sufficienza, ha bisogno anche di un attaccante di esperienza in mezzo all’attacco che sappia cogliere i suggerimenti del coreano Son. La situazione non dispiace né all’attaccante e né al Chelsea, che vorrà vendere il prima possibile un calciatore andato fuori rosa. Qualche perplessità in più sta arrivando, sul fronte degli Spurs, per il suo ingaggio, non certo dei più abbordabili.

Il Tottenham vorrà una sforbiciata sul fronte stipendio per l’attaccante, per andare così a chiudere la trattativa. La base di 40 milioni di euro non sarà messa in dubbio per il cartellino, ma gli Spurs vogliono ora un sacrificio finale di Lukaku per chiudere la trattativa. Restare in Premier diventerebbe così una missione per il belga, nell’anno degli europei vorrà dimostrare di essere ancora un calciatore determinante. E chissà che non abbia chiesto consigli proprio sull’ambiente ad Antonio Conte, ex allenatore del Tottenham e suo grande estimatore.