Inter: colpo a sorpresa in difesa, Inzaghi accontentato

L’Inter è tra le squadre più attive sul calciomercato. Marotta è pronto ad accontentare Inzaghi.

Dopo una prima parte di riflessione, l’Inter ha fatto entrare nel vivo il suo calciomercato. Marotta ha ormai definito Carlos Augusto, ma non è assolutamente finita qui e presto sono attese delle novità molto importante per il futuro.

Secondo quanto riferito da Rudi Galletti, l’Inter è pronta a piazzare un colpo importante in difesa. Si tratta di un profilo che Marotta segue ormai da tempo ed è pronto ad affondare in questa sessione di calciomercato per regalarlo a Inzaghi. Vedremo se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Inter: Inzaghi accontentato, ecco chi sostituisce Debast

L'Inter ha diversi obiettivi nel mirino e tra questi c'è anche quello di un difensore centrale. Inutile dire che la partenza di Skriniar costringe i nerazzurri ad intervenire in quel ruolo e tra i nomi in pole position c'è sicuramente Demiral. Piace molto anche il profilo di Toloi, ma attenzione ad un nome a sorpresa. Marotta lo segue ormai da tempo ed è un profilo che interessa molto visto che stiamo parlando di un calciatore giovane e di talento.

Entrando nei dettagli, l’Inter tra gli obiettivi di questo calciomercato ha anche Debast dell’Anderlecht. Un nome che piace, come detto in precedenza, da tempo e che è destinato in davvero poco tempo a regalare un giocatore importante alla corte di Simone Inzaghi e soprattutto completare la rosa in un ruolo molto complicato.

Naturalmente resta da capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca. In questo momento i principali obiettivi sembrano essere altri, ma attenzione al profilo i Debast che nel giro di davvero poco tempo potrebbe balzare addirittura in pole position.

