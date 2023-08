Il lato A fa sognare: Rossella Petrillo da urlo

Rossella Petrillo è una delle sorprese del web, la giornalista che segue le vicende della Fiorentina infiamma i fan viola e non solo.

La squadra gigliata ha una giornalista dal grande fascino al proprio fianco, la Petrillo segue le vicende italiane ed europee della Fiorentina mostrando una grande sensualità sia a bordo campo che in studio.

La nuova stagione della Fiorentina porta in sé alcune novità (basti guardare la rivoluzione d’attacco con Nzola ultimo acquisto viola) ma anche tante conferme. Intanto, quella di essere rimasta in Conference League, Italiano tenterà subito la rivincita e l’esperienza della scorsa annata sarà utile a tutto il gruppo.

Tra le conferme più gradite per i tifosi c’è, senza dubbio, quella di Rossella Petrillo, la giornalista che segue le vicende dei viola e sta diventando sempre più un’influencer. Piace per le sue forme abbondanti ed è sempre una protagonista dell’attualità in casa Fiorentina.

Petrillo show, decolleté da urlo

Dal 2021 è uno dei volti social della Fiorentina, alternandosi nel raccontare le vicende della squadra. Ha portato anche un bel po’ di fortuna, considerando come la squadra viola sia poi cresciuta nel corso del tempo, grazie al lavoro tenace di Vincenzo Italiano e del gruppo.

In questa nuova stagione, vuole essere al centro dell’attenzione e dimostrare di essere una giornalista completa e pronta per ogni occasione sia in Serie A che nel contesto europeo. A giudicare dalle foto postate sul suo profilo Instagram, Rossella Petrillo è in formissima, non aspetta altro che l’inizio del campionato.

La bella giornalista è sempre molto seguita dai fan viola ma anche da chi l’ha scoperta nel corso di qualche collegamento. Il lato A è quasi esplosivo, l’abbondanza delle curve fa sognare la Fiesole e non solo. Mamma di due figli, Rossella Petrillo è un sogno proibito anche per i calciatori, che possono solamente desiderare di essere intervistati dalla bella speaker, spigliata a determinata nel contesto di bordo campo.

La stagione viola sarà quindi seguita per un motivo in più, la Petrillo è determinata a raggiungere il suo scopo: quello di migliorare continuamente. In ciò, forse c’è un filo in comune proprio con la Fiorentina, ovvero di non accontentarsi. La squadra gigliata è attesa al varco, migliorare l’ottavo posto della scorsa stagione può essere un obiettivo concreto anche grazie a un mercato oculato e con altri due-tre colpi probabilmente in arrivo. Che troveranno il sorriso smagliante e la simpatia della Petrillo ad attenderli.