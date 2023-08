Tegola pesantissima in Serie A, infortunio al crociato: calvario infinito per un Big

Brutto infortunio per il calciatore, a pochi giorni dall’inizio della Serie A. Grande batosta per il suo club.

Mancano ormai meno di sette giorni all’inizio ufficiale del campionato italiano. Mentre negli altri campionati si comincia questo weekend la Serie A avrà inizio sabato 19 Luglio e vedrà tante protagoniste.

C’è grande curiosità per capire chi sarà la principale avversaria del Napoli campione d’Italia. Le milanesi puntano con decisione alla seconda stella, entrambe hanno fatto un mercato di qualità anche se i nerazzurri sono ancora a caccia di rinforzi in difesa e in attacco. Occhio anche alla Juve di Allegri che, senza Europa, sarà un avversario piuttosto pericoloso e per chiunque.

Oltre alle solite note una delle squadre più interessanti è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La finalista dell’ultima Coppa Italia e della Conference League ha ceduto Cabral al Benfica e lo ha sostituito con giocatori di qualità come Nzola (calciatore che Italiano conosce dai tempi dello Spezia) e soprattutto Luca Beltran, giovane talento argentino arrivato per oltre 20 milioni di euro. Il club gigliato dovrà però fare a meno di uno dei suoi migliori calciatori, alle prese (ancora una volta) con importanti problemi fisici.

Fiorentina, ancora un grave infortunio per Castrovilli

Negli ultimi giorni la Fiorentina aveva di fatto ceduto il centrocampista Gaetano Castrovilli in Premier League e precisamente al Bournemouth. 15 milioni di euro bonus compresi per il club di Rocco Commisso, un vero affare calcolando che il giocatore era reduce da un infortunio ed era in scadenza di contratto. Purtroppo per il club gigliato il calciatore non ha però superato le visite mediche, in Inghilterra hanno riscontrato qualche problema al ginocchio e hanno deciso di non effettuare il trasferimento.

Giorni dopo i test Oltremanica il club toscano ha voluto vederci chiaro e nelle ultime ore è arrivato un pesantissimo annuncio. La Fiorentina ha riscontrato un nuovo grave infortunio per Castrovilli ed è stato nuovamente operato. La società ha effettuato il seguente comunicato: “ACF Fiorentina comunica che il centrocampista Gaetano Castrovilli è stato sottoposto ad un’artroscopia di controllo dal professor Mariani. Questo test ha evidenziato un’insufficienza al crociato anteriore che è stato riparato”.

Brutte notizie quindi per il calciatore, costretto ancora ai box e che potrebbe restare fermo ancora per diverso tempo. Castrovilli era uno dei calciatori più talentuosi del club viola e in generale del calcio italiano, ma recentemente la sua carriera è stata totalmente bloccata dagli infortuni. I tifosi sperano di vedere il calciatore il prima possibile nuovamente in campo.