Elodie passionale con Iannone: la dichiarazione social è unica

Elodie è sempre più innamorata di Andrea Iannone: la dichiarazione della cantante sui social fa impazzire i fan.

Prosegue a gonfie vele la love story tra Elodie e Andrea Iannone. Il pilota classe 1989 è ancora alle prese con la squalifica che lo ha di fatto estromesso dalle competizioni negli ultimi due anni.

Il conto alla rovescia è iniziato: se tutto andrà secondo programma, dovrebbe tornare in sella a una moto, probabilmente in Superbike, dal 2024. Intanto però si sta godendo la sua favola d’amore con la popstar più desiderata d’Italia. Una donna sempre più innamorata di lui, come dimostra la dedica social di questi giorni. Una dedica che ha fatto impazzire i fan di una delle coppie più affiatate del momento.

Chi l’avrebbe mai detto che la loro potesse essere una storia d’amore vera? I due si sono conosciuti la scorsa estate. Lui era reduce da relazioni non proprio finite benissimo con donne affascinanti dello spettacolo come Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, lei dalla lunga e tormentata relazione con Marracash, probabilmente un amore che non potrà mai dimenticare.

Immaginare che di punto in bianco, da un flirt estivo, potesse nascere qualcosa di così serio era davvero difficile. Solitamente gli approcci durante la bella stagione si rivelano bolle di sapone, pronte a esplodere nel giro di pochi mesi, settimane, se non anche giorni. Invece no. Loro si sono dimostrati l’eccezione che conferma la regola e ogni giorno sembrano più innamorati del precedente.

Elodie follemente innamorata di Iannone: la dedica sui social è piena di passione

A dare l’opportunità alla bella cantante di Pazza musica per una dedica speciale al suo amato è stato il suo compleanno. Andrea ha infatti festeggiato 34 anni il 9 agosto. Un compleanno speciale che la popstar ha voluto rendere indimenticabile non solo con gesti importanti, ma anche con dichiarazioni pubbliche.

Sui social, infatti, la cantante si è lasciata andare a una dedica davvero unica, carica di passione, dolcezza e sentimento. “Vivere con te è bellissimo, auguri amore“, ha scritto l’artista romana, sottolineando implicitamente come la sua vita sia migliorata, in meglio, da quando si sono conosciuti, da quando si sono uniti in amore e da quando hanno scelto anche di condividere lo stesso tetto. Il tutto corredato da diverse foto di loro due insieme.

Una dedica che non ha lasciato indifferenti i fan, ma che ha ovviamente colpito nel cuore anche Andrea. Il pilota ha infatti voluto rispondere direttamente sui social con un messaggio molto simpatico: “Piccola peste, anch’io ti amo!“. Insomma, in attesa di rivederlo in pista, possiamo star certi che Iannone non si sta annoiando. La sua vita è stata riempita infatti da una donna speciale come Elodie, un uragano di energia e talento che gli sta facendo vivere una delle favole più belle che potesse mai immaginare.