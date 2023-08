Cessione last minute, Giuntoli apre la porta

Un top player della Juventus nel mirino delle big europee: cessione last minute in vista, c’è il via libera di Giuntoli.

Le ultime settimane di agosto potrebbero riservare sorprese incredibili ai tifosi della Juventus. Al termine del calciomercato manca ormai poco, e finora la situazione in casa bianconera non si è sbloccata, complici le difficoltà di arrivare alle cessioni di calciatori come Vlahovic o Chiesa, top player che si sposano non benissimo con il progetto tecnico di Allegri.

A smuovere le acque potrebbe però essere, nei prossimi giorni, un’altra cessione, ben più sorprendente. Due big europee stanno tentando il giocatore bianconero, e a quanto pare Giuntoli sarebbe disposto a lasciarlo partire. Per poter concretizzare almeno uno dei grandi obiettivi di mercato che il tecnico ha richiesto è necessario fare cassa, e questo ormai lo hanno compreso tutti i tifosi bianconeri.

Per chiudere certe operazioni potrebbe però anche solo bastare liberarsi di un ingaggio che pesa in maniera importante sul monte stipendi. Proprio per questo motivo Giuntoli non sarebbe contrario alla partenza a sorpresa, in queste ultime settimane di agosto, di un top player bianconero dallo stipendio molto importante, superiore a quello che il Football Director vorrebbe garantire al titolare del suo ruolo.

Il via libera da parte del dirigente per la cessione c’è. Manca ancora l’offerta ufficiale da parte di uno dei due top club interessati, che però potrebbero tentare l’affondo già nei prossimi giorni.

Giuntoli dà l’ok: il top player della Juventus può partire, cessione a sorpresa per i bianconeri

L’episodio che maggiormente ha sconvolto il mercato in questi giorni è l’infortunio di Courtois al Real Madrid. Inevitabile per i Blancos tornare sul mercato alla ricerca di un portiere importante da affiancare a Lunin. E tra i tanti nomi accostati ai due super club europei non poteva non esserci anche quello di Wojcech Szczesny, calciatore di altissimo livello che la Juventus lascerebbe partire, a fronte di un’offerta importante.

L’estremo difensore piace ad Allegri e anche a Giuntoli, ma guadagna 6,5 milioni di euro a stagione, con un contratto lungo ancora fino al 2025. Un bel macigno sul monte ingaggi bianconero. Da qui la volontà, qualora arrivasse una buona offerta, di lasciarlo partire senza tirare troppo la corda.

Resta da capire se l’offerta giusta arriverà o meno. Il club valuta infatti il proprio portierone almeno 18/20 milioni di euro. Non pochi per un calciatore classe 1990. Difficile che il Bayern, che ha già investito tanto in questa sessione di mercato, possa puntare seriamente su un calciatore di grande affidamento ma anche con poco futuro davanti a sé.

Più semplice invece che possa arrivare da Madrid l’offerta giusta, considerando che il Real ha bisogno di un giocatore pronto subito, in grado di rimpiazzare Courtois almeno fino al termine della stagione, per poi magari cercare una nuova sistemazione già nella prossima estate, considerando che difficilmente un portiere del calibro di Szczesny accetterebbe di chiudere la sua carriera come secondo del portiere belga. I prossimi giorni saranno decisivi.