Calciomercato: Alexis Sanchez colpo a sorpresa, bruciata l’Inter

Uno dei nomi che ha infiammato gli ultimi giorni del calciomercato è quello di Alexis Sanchez. Il campione cileno, infatti, è il colpo a sorpresa di una big del calcio che riesce, dunque, a bruciare ed a superare l’Inter. Beffa per i nerazzurri, da tempo su di lui.

Nonostante l’età, Alexis Sanchez continua ad essere uno di quei profili capaci di infiammare le sessioni di mercato. Grazie alla sua classe, affinata con il passare del tempo, può diventare utile per tanti top club anche ora che è sul viale del tramonto. Lo sanno tutte le squadre che in questi giorni si stanno approcciando a lui ed al suo agente. L’Inter è interessata a lui, come è noto, ma il suo ritorno in nerazzurro sarebbe possibile solo in caso di addio di Correa, per il quale allo stato attuale delle cose mancano offerte concrete. Ed ora per il cileno arriva la svolta inattesa.

Calciomercato, svolta per il cileno

In terra francese Alexis Sanchez è tornato a brillare. In 44 partite tra tutte le competizioni, infatti, il cileno ha trovato 18 gol rivelandosi ancora una volta uno dei calciatori più forti in circolazione. Adesso, a quasi 35 anni, è pronto per una nuova avventura dal momento che è senza contratto, scaduto il suo annuale con il Marsiglia.

Stando a quanto raccontato su “Diario de Sevilla“, il Real Betis fa sul serio per lui e lo avrebbe individuato come sostituto naturale di William José. Il bomber, infatti, è sul mercato ed ha diverse squadre interessate. L’ex Arsenal e Barcellona, tra le altre, piace e molto al tecnico Manuel Pellegrini. In più c’è uno sponsor d’eccezione, vale a dire Claudio Bravo, portiere del Betis e suo compagno di Nazionale. La sua volontà, ovviamente, sarà decisiva, dal momento che tornare all’Inter rappresenta più di una suggestione.

Alexis Sanchez al Betis Siviglia

Dopo le ultime annate in cui è andato ben al di sotto delle aspettative, soprattutto per il poco spazio avuto, Alexis Sanchez è tornato a brillare. Il Marsiglia, infatti, gli ha dato la possibilità di giocare con continuità ed ha trovato la via della rete con grande continuità, fornendo anche tanti assist ai compagni. Ora la Liga potrebbe essere la sua prossima destinazione. Nelle prossime ore la possibile svolta.