Carlos Augusto all’Inter: Galliani svela il retroscena

L’ad del Monza Adriano Galliani ha svelato un retroscena sul passaggio di Carlos Augusto all’Inter: ecco cosa ha detto.

L’Inter è una delle squadre più attive in questi ultimi giorni di calciomercato. L’uscita di Robin Gosens, passato all’Union Berlino per 15 milioni di euro, ha aperto le porte all’arrivo di uno dei giocatori rivelazione della scorsa stagione in Serie A: Carlos Augusto.

L’esterno sinistro brasiliano classe 1999 è stato senza dubbio uno dei migliori del sorprendente Monza di Raffaele Palladino. Alla sua prima annata nel massimo campionato italiano si è reso infatti protagonista con 6 gol e 5 assist in 35 partite, un bottino niente male per un esordiente. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di varie big, tra cui l’Inter, squadra che ha rappresentato fin dall’inizio la prima scelta per il giocatore.

L’operazione, già apparecchiata da diverse settimane, è stata conclusa in tempi molto brevi. Carlos Augusto arriverà in nerazzurro sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro più 3 di bonus; dal canto suo il Monza girerà il 40% dei proventi della vendita al Corinthians. Adriano Galliani, all’uscita dalla sede dell’Inter dopo l’accordo trovato, ha rivelato un retroscena sulla trattativa: ecco le sue parole.

L’Inter come prima scelta: Carlos Augusto non ha dubbi

Intervistato dai giornalisti, l’amministratore delegato dei brianzoli ha ammesso come quello di vestire la maglia nerazzurra fosse da tempo un desiderio di Carlos Augusto. Su di lui c’erano altre squadre interessate, ma il brasiliano ha sempre messo l’Inter davanti per poter giocare la prossima Champions League. Una scelta rispettabile che il Monza non poteva negargli visto l’apporto dato dal calciatore alla causa nelle ultime stagioni.

Simone Inzaghi avrà così un’arma in più sulla fascia sinistra, pronta a creare il panico nelle difese avversarie con la sua velocità e la sua tecnica. Se Dimarco parte giustamente avanti nelle gerarchie, Carlos Augusto farà di tutto per trovare sempre più spazio e scalzare l’esterno italiano dalla titolarità. Nel frattempo l’Inter, a pochissimi giorni dall’inizio della nuova stagione, ha ancora diverse questioni in sospeso in sede di calciomercato.

Dopo la chiusura della vicenda Samardzic (saltato in extremis) Marotta e Ausilio sono ancora alla ricerca di un braccetto di difesa. In questo momento Chalobah è il preferito della dirigenza, ma il Chelsea non vuole fare sconti. Inzaghi e i tifosi nerazzurri aspettano, con la speranza che entrambe le trattative possano concludersi nel minor tempo possibile.