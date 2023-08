Samardzic-Inter: ennesimo colpo di scena

Tifosi nerazzurri a bocca aperta: Samardzic con una mossa a sorpresa lancia messaggi ma la scelta è definitiva.

Una mossa a sorpresa con un messaggio chiaro all’Inter, una nuova idea maturata alle prime ore del mattino, ma anche una scelta ormai definitiva. La vicenda che ha trasformato un grande affare già chiuso nell’ennesima giravolta di mercato a tinte nerazzurre, si arricchisce di un nuovo capitolo.

Le parole di Ausilio hanno confermato quanto trapelato negli scorsi giorni, quando il centrocampista dell’Udinese ha cambiato agente e avanzato richieste più alte per la firma con l’Inter. Una scelta inattesa, soprattutto alla luce di un accordo così blindato da trasformarsi in un annuncio del club e nelle visite mediche del calciatore. Le foto all’uscita dalla sede del Coni, restano però gli ultimi sorrisi, che hanno lasciato spazio a musi lunghi e ad una rottura pesante.

L’ultimatum di Ausilio è sembrato infatti una mossa azzeccata. Un messaggio sulla volontà dei nerazzurri di non piegarsi a logiche di mercato che spingono procuratori e calciatori a oltrepassare sempre il limite, ma anche un segnale al calciatore. L’indicazione, a Samardzic, sembra essere arrivata. L’ultima mossa del calciatore è l’ennesimo capitolo di una telenovela strana, poco convincente ma destinata a chiudersi. L’Inter registra, ma lascia nuovamente a bocca aperta con una decisione ormai definitiva.

Samardzic, la retromarcia non basta: colpo di scena Inter

Solo 24 ore. Non c’è spazio per trattative e neanche per intavolare ulteriori discussioni fra l’Inter e Samardzic. I nerazzurri i segnali li hanno lanciati non solo nel chiudere la porta agli agenti, ma anche affondando il colpo su Arnautovic e Carlos Augusto.

Mentre i tifosi sottolineano che il budget per il centrocampista dell’Udinese sembra ormai dirottato sugli ultimi due colpi di mercato, in Viale della Liberazione hanno atteso, incassato un altro colpo di scena e comunicato al calciatore la decisione definitiva. La retromarcia di Samardzic, trapelata nelle ultime ore, non sembra infatti essere bastata. Ora il club nerazzurro potrebbe utilizzare la cifra stanziata per Samardzic per chiudere con un difensore, gradito a Inzaghi.

Stando alle indicazioni in arrivo dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore dell’Udinese dopo il passaggio all’agenzia L10S, avrebbe deciso di affidare le strategie di mercato a Tolga Dirican, della TDS Sports da Berlino. Una mossa che a molti è sembrata un tentativo, l’ultimo, per ricucire uno strappo ormai profondo. Da Viale della Liberazione però sarebbe arrivato un messaggio clamoroso al calciatore.

L’operazione sarebbe infatti saltata, e anche il passaggio di Fabbian all’Udinese è un capitolo chiuso. La decisione del calciatore non sarebbe arrivata, e Ausilio non vuole più attendere. Mentre per Fabbian si intensificano quindi i contatti con Genoa e Bologna, l’asta per Samardzic si riapre. Napoli e Juve ora fiutano il colpo.