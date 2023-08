Inter, capolavoro di Marotta: arriva gratis

Beppe Marotta sta portando in casa Inter un colpo a sorpresa, a parametro zero i nerazzurri stanno chiudendo un affare importante.

Allargare la rosa è un obiettivo per il team, che punta così a rimettersi in corsa puntando nuovamente allo scudetto. La responsabilità della dirigenza è di andare direttamente al sodo, prendendo il calciatore a costo zero.

Un vecchio obiettivo si ripropone, i nerazzurri sanno come accogliere al meglio calciatori il cui valore è fuori discussione. L’Inter punta così al grande slam, prendere un calciatore a costo zero sarebbe un altro capolavoro per il bilancio, riuscendo a portare un elemento di qualità al solo prezzo dell’ingaggio.

Beppe Marotta è un maestro in queste operazioni, lo ha già dimostrato nel periodo juventino e anche in nerazzurro ha saputo fare ottime plusvalenze, comprando a poco e vendendo a tanto. In questo caso, c’è un big seguito da tempo pronto a dire sì all’Inter. Un calciatore polivalente potrebbe essere l’ideale per la squadra nerazzurra, un elemento in grado di giocare sia da esterno basso che altro, nonché da centrale proprio per battersi in mezzo al campo con grande caparbietà.

Inter, a costo zero arriva il sudamericano

Sembrava molto vicino all’Inter due anni fa, quando era stato tutto preparato per 18 milioni di euro, poi l’affare saltò e con esso anche le ambizioni di un calciatore non troppo contento negli ultimi periodi. Nandez andrà all’Inter, andrà in scadenza nel 2024 promettendosi già al club nerazzurro.

Un’ultima stagione al Cagliari e poi andrà a Milano, questo è il proposito dell’uruguaiano che è rimasto anche in Serie B e ora giocherà l’ultima stagione in Sardegna dopo aver raggiunto l’obiettivo della promozione. Dopo anni, così, Nandez lascerà l’isola, resterà da capire se rimarrà ancora nella rosa dei sardi o se sarà messo fuori rosa, anche se Claudio Ranieri non pensa proprio ad escluderlo dalla squadra. Troppo importante il suo apporto per rinunciarci a cuore leggero.

La batteria degli esterni in casa nerazzurra si allarga in vista della prossima stagione, Marotta chiuderebbe così un colpo importante. A destra con Dumfries e Cuadrado, dall’altra parte con Carlos Augusto e Dimarco, con in più Nandez come polivalente tra difesa e centrocampo. Le fasce sarebbero sistemate senza alcun problema, togliendosi un problema in vista del prossimo futuro. Da definire solo i dettagli, l’uruguaiano andrebbe a guadagnare intorno ai due milioni di euro annui, previsto un contratto triennale.