Juve, il richiamo dell’Arabia: Allegri perde un altro pezzo

I club dell’Arabia Saudita sono pronti a chiudere un altro colpo in Europa. Stavolta gli occhi sono andati in casa Juventus.

Gli investimenti fatti dai club dell’Arabia Saudita sono stati sicuramente la grossa novità di questo calciomercato. Diversi giocatori di caratura internazionale infatti hanno accettato il ricco corteggiamento arrivato da Medio Oriente con spese decisamente fuori scala.

Ad aprire le danze fu Cristiano Ronaldo a inizio anno, poi tutta una serie di campioni hanno preso i biglietti aerei per cambiare praticamente mondo. Giocatori come Benzema, Kante, Fabinho, Mahrez e tanti altri si sono lasciati convincere da proposte di ingaggio inarrivabili anche per i top club europei.

Basti pensare che solo per i cartellini dei giocatori la Saudi Pro League ha già speso circa mezzo miliardo di euro. L’idea sembra quella di voler portare avanti questo sforzo a lungo termine, con tutta probabilità l’obiettivo sono i Mondiali del 2034, in cui l’Arabia Saudita vorrebbe arrivare da protagonista.

La faraonica campagna acquisti non sembra comunque finita qui. Altri campioni in questo mese di agosto potrebbero accettare le proposte arabe e alcuni dei nomi ancora in bilico sono già noti. Uno dei profili è attualmente un giocatore della Juventus, ma è tutt’altro che sicuro del suo futuro.

L’Arabia Saudita tiene gli occhi su Pogba

Paul Pogba infatti è stato uno dei grandi flop della stagione appena conclusa in casa Juventus. Arrivato con tutti gli onori del caso e una buona dose di hype nell’estate scorsa, il Pogback, a sette anni di distanza dal suo addio, era stato ben accolto. Sembrava un acquisto per dare ad Allegri un elemento dal sicuro affidamento, ma alla fine ha avuto ragione chi invece allungava ombre sulle sue condizioni fisiche.

Pogba infatti non è mai riuscito ad arrivare al top della condizione fisica, non riuscendo a dare il suo apporto alla Juventus. Travagliata anche questa estate, con acciacchi che ne hanno limitato il lavoro durante la preparazione estiva. Le porte del calciomercato potrebbero così aprirsi per l’ex Manchester United.

La Juventus si libererebbe ora volentieri del suo ingaggio, molto pesante per una società che deve chiudere con un attivo importante quest’anno. Ad oggi però gli unici interessamenti sono arrivati proprio dall’Arabia Saudita, disposta a coprirlo d’oro per convincerlo a lasciare l’Italia e l’Europa.

Sulle sue tracce l’Al Ittihad e non è un caso. A chiamarlo lì Benzema e Kante, i due grandi colpi del club e compagni di squadra in nazionale di Pogba. I due stanno provando a convincere il ragazzo della bontà del trasferimento, anche se l’operazione non sembra facile. Il centrocampista attualmente vorrebbe far ricredere i suoi detrattori. Non è però impossibile che, tra colloqui con i suoi amici e un ingaggio clamoroso, alla fine il Polpo si convinca a lasciare Torino come desidererebbe la Juventus.