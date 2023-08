Lazio, per il centrocampo spunta l’ex giallorosso

La Lazio è alla continua ricerca di rinforzi da regalare a Maurizio Sarri. Il reparto dove i biancocelesti intendono intervenire è il centrocampo.

E’ una Lazio molto attiva sul calciomercato in questi primi giorni di agosto. Dopo un mese di luglio passato praticamente nel buio, con l’arrivo del solo Castellanos, i biancocelesti hanno intenzione di vivere da protagonisti l’ultimo mese di mercato.

Il presidente Lotito è riuscito a portare grande entusiasmo alla piazza, infuriata per via dei mancati acquisti. I colpi che fanno sognare i tifosi sono Kamada, chiamato a raccogliere l’eredità di Sergej Milinkovic Savic, e Isaksen, arrivato dal Midtjylland per circa 15 milioni di euro.

Per l’esterno danese l’entusiasmo è alle stelle, come testimoniano le circa duecento persone presenti all’aeroporto di Fiumicino ad accoglierlo. Con i tre colpi messi in cassaforte la Lazio non ha intenzione di fermarsi, con Maurizio Sarri che chiede a gran voce rinforzi a centrocampo. A tal proposito, per il ruolo di play torna di moda un ex giallorosso.

Lazio, non solo Rovella: si lavora ad un altro colpo

Come già accennato, la Lazio sta lavorando per consegnare a Maurizio Sarri i rinforzi nel giro di breve tempo. Con il campionato sempre più vicino, che vedrà la Lazio esordire sul difficile campo del Lecce, la società proverà a regalare al tecnico toscano i rinforzi per iniziare al meglio la stagione.

Negli ultimi giorni il club biancoceleste ha chiuso un doppio colpo con la Juve, acquistando Luca Pellegrini (negli ultimi sei mesi già in prestito a Roma) e Rovella, per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. La Lazio non si ferma più, Lotito è scatenato e vuole accontentare in tutto e per tutto le richieste del suo allenatore.

Il club biancoceleste vorrebbe almeno un altro rinforzo a centrocampo, situazione possibile soprattutto con l’eventuale cessione di un altro nome in questo reparto. La Lazio non si ferma, il sogno di Sarri è Ricci ma dopo l’operazione Rovella Lotito è intrigato da un nome straniero, una pedina soprattutto in chiave futura.

Secondo le ultime indiscrezioni la Lazio avrebbe messo nel mirino il giovane talento dello Strasburgo Diarra, talento classe 2004. Il calciatore era stato accostato anche alla Juve, i francesi chiedono almeno 14-15 milioni di euro e il patron biancoceleste sogna di regalare un ultimo grande colpo ai tifosi. Occhio anche ai club della Premier.