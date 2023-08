30 milioni per l’addio: lo sostituirà Berardi

Il colpaccio dell’estate può essere definito nei prossimi giorni. 30 milioni per l’addio, pronto il sostituto: Domenico Berardi!

Domenico Berardi, talento del Sassuolo, vede il suo futuro ancora del tutto incerto. Lo stesso calciatore, oltre a Carnevali (dirigente del club emiliano), hanno già annunciato di non sapere cosa succederà da qui a fine mercato e se l’esterno resterà in maglia neroverde.

L’attaccante campione d’Europa attende l’offerta giusta per partire che a questo momento non è arrivata. Si era parlato di Lazio e in precedenza di Juve ma al momento resta al Sassuolo dov’è una bandiera. Adesso il suo nome può tornare in auge in quanto un’altra società che da sempre lo stima può metterlo seriamente nel mirino.

Parliamo di un calciatore che costa 30 milioni di euro, secondo quanto stimato dalla dirigenza del Sassuolo. Lo stesso prezzo che potrà essere messo sul piatto per una cessione eccellente in casa Fiorentina. Il club gigliato, infatti, potrebbe virare sul campione d’Europa in caso di addio del suo miglior asso attualmente in rosa.

30 milioni per l’addio, Fiorentina su Berardi?

Il calciatore che avrebbe ricevuto una proposta simile è Nico Gonzalez, fantasista argentino, vero e proprio fiore all’occhiello della rosa Viola. Ma la politica stabilita da Commisso e dai suoi dirigenti è chiara: quella di non avere incedibili. Davanti ad una proposta irrinunciabile tutti possono partire.

Nelle ultime ore un club inglese avrebbe proposto ben 30 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino del talento argentino. Per la precisione, secondo quanto riportato da The Atletic, sarebbe il Brentford ad aver messo nel proprio mirino Nico Gonzalez e presto potrebbe arrivare la proposta ufficiale ai toscani.

A quel punto, davanti ad una cifra così importante, potrebbe essere decisiva la volontà del calciatore e in un modo o nell’altro si aprirebbe alla trattativa. La viola ha già sostituito Cabral con Nzola e l’argentino Beltran e potrebbe vedere rivoluzionato tutto il suo attacco.

In quel caso lì, con i milioni ricavati, si andrebbe dritti sul possibile sostituto. Come detto il numero uno in lista è Domenico Berardi. Ad una cessione importante dovrebbe far seguito un acquisto di altrettanto valore. Il giocatore del Sassuolo sarebbe in pole ma non sono da escludere nemmeno altre piste come quella che porterebbe a Zaniolo.

Ad ogni modo bisognerà capire prima il futuro di Gonzalez con la Fiorentina, questo è chiaro, che agirà solo alle proprie condizioni. Il club viola potrebbe ritrovarsi, sia per Berardi che eventualmente con Zaniolo, in una doppia sfida di mercato con la Juve interessata ad entrambi.