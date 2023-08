Chiara Frattesi è straripante in costume: la visione è mozzafiato

La sorella del centrocampista dell’Inter fa una strage di cuori sui social. E Instagram vive una crescita davvero costante.

Davide Frattesi all’Inter è stato uno dei colpi dell’estate. L’ex centrocampista del Sassuolo era appetito dalla maggior parte dei top club italiani, Roma e Juve in primis, ma alla fine ha optato per la squadra di Simone Inzaghi.

Il calciatore subito si è ambientato bene nella formazione vicecampione d’Europa ed ha messo a segno gol e assist in questo precampionato. I tifosi apprezzano, ma non è l’unico in famiglia che viene osservato. Stiamo parlando naturalmente di Chiara Frattesi, sorella minore del calciatore nerazzurro e protagonista in questi giorni di un autentico boom sui social. Inizialmente l’avevano notata in qualche Instagram Stories del calciatore nerazzurro, ma già in quel di Reggio Emilia la conoscevano molto bene.

Occhi chiari, capelli biondi e un fisico ‘da impazzire’, Chiara è quella ragazza che anche sui social è davvero difficile dimenticare. E infatti il suo Instagram in questi giorni è letteralmente impazzito, e la ragazza ci ha continuato a giocare. Le sue foto non passano inosservate e su ogni post notiamo migliaia di like e commenti per la giovane ventunenne influencer (ormai possiamo chiamarla cosi).

Chiara Frattesi, le foto scatenano i social

Nata e cresciuta a Roma come il fratello, Chiara lavora nel settore dell’abbigliamento e del beauty ma negli ultimi anni ha fatto tanta strada come modella. Nel 2018 è stata tra le finaliste di Miss Grand Prix ed a quei tempi aveva solo 16 anni. Ma da quel momento ne ha fatta di strada ed in fondo (senza dubbio) la crescita del fratello l’ha aiutata nella notorietà. I suoi ultimi scatti sono impressionanti.

Mentre il calciatore nerazzurro si prepara all’esordio ufficiale con la maglia dell’Inter (domenica il debutto contro il Monza), Chiara si gode ancora le vacanze. Nel post la ragazza è appena uscita dall’acqua a mare e mostra il suo incantevole bikini celeste, che si nota ancora di più accanto alla sua luccicante abbronzatura. E i commenti sono tutti estasiati con il lato A in bella mostra. Un tris di foto con Chiara che guarda in alto, sorride e si mostra in tutta la sua bellezza.

E i social ringraziano assiduamente. Attualmente Chiara ha 56 mila follower ma i numeri crescono giorno dopo giorno e sicuramente le foto contribuiscono a tutto ciò. In famiglia Davide è il più famoso, ma Chiara punta almeno ad avvicinarsi.