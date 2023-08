Chiara Frattesi, il decolletè è pazzesco: fan in estasi

La sorella del talentuoso centrocampista continua a essere protagonista sui social: numeri aumentano a dismisura

Il colpo più importante in prospettiva in casa Inter è stato senza alcun dubbio Davide Frattesi. Un acquisti ben mirato, studiato e voluto dall’allenatore Simone Inzaghi che vede nel ragazzo scuola Roma qualità importanti e tutte da sfruttare.

Non è detto che cominci la sua nuova stagione da titolare ma molto indizi ormai fanno capire che Inzaghi ha in mente grandi cose per lui. Nelle varie amichevoli pre-stagionali ha dimostrato ottime cose: oltre alle reti, ha interpretato subito il ruolo a lui affidatogli nel migliore dei modi e senza sbavature.

Ma in casa Frattesi Davide non è l’unico che sta vivendo un processo di maturazione e di crescita. Anche sua sorella, Chiara, sta attraversando un periodo molto florido e positivo. Chiaramente non in termini calcistici ma di impatto social.

Chiara Frattesi, foto infiammano i social

La piccola di casa Frattesi vanta già dei lineamenti importanti che su social quali Instagram non passano inosservati. Occhi chiari, fisico longilineo e capelli biondissimi alla pari di Davide: Chiara insomma è una ragazza fisicamente ‘perfetta’ e che sui social sta cominciando solo ora a far parlare di se “sfruttando” a suo vantaggio il più noto fratello calciatore.

Le sue foto non possono essere ignorate, così come il suo profilo che nell’ultimo mese è cresciuto a vista d’occhio. Al momento conta 57.500 seguaci ma non è escluso che essi possano crescere sempre di più nei prossimi mesi. Grazie alla popolarità del fratello, con cui ha un legame speciale, è probabile che raddoppino.

Chiara, alla pari del fratello, è cresciuta a Roma. Ha intenzione di lavorare nell’ambito della moda avendo una certa esperienza in questo settore: nel 2018 infatti è stata tra le finaliste di Miss Grand Prix dimostrando subito di avere delle qualità importanti. La sua crescita è andata di pari passo a quella del fratello e molti ormai sono convinti che possa trasferirsi a Milano per spiccare definitivamente il volo nel settore.

Nel frattempo, in attesa che Davide cominci il campionato, la piccola di casa si trova in vacanza per trascorrere qualche giorno in totale relax. Sui social continua a raccogliere numeri e interazioni per mezzo dei suoi scatti: in un’ultima foto Chiara si è presentata davanti all’obiettivo con un abito marroncino in grado di far risaltare il suo lato A, i fans come al solito l’hanno riempita di complimenti e di likes mettendo in risalto la sua bellezza. E siamo soltanto all’inizio.