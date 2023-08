Sospiro di sollievo per Sergio Rico: la famiglia esulta

Le notizie che giungono sulle condizioni di Sergio Rico fanno finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo tre complicati mesi di preoccupazione.

Quando la scorsa stagione di Ligue 1 era sul punto di concludersi con la vittoria del PSG, Sergio Rico insieme alla famiglia si era recato nel villaggio di origine, ‘El Rocio’, per festeggiare e partecipare a un evento che si tiene tutti gli anni. In occasione dello stesso, ha subito un grave incidente con un cavallo imbizzarrito, che gli ha procurato gravi ferite alla testa. La conseguenza è stata quella di diversi mesi di terapia intensiva per guarire dall’aneurisma cerebrale.

Sotto i ferri il portiere di Siviglia ci è finito più di una volta e in nessuna è mancato l’appoggio dei suoi cari, che non hanno mai lasciato l’ospedale della Virgen del Rocio, dov’è rimasto ricoverato dal 28 maggio, Sergio Rico. La moglie Alba Silva ha comunicato ai media i vari aggiornamenti sulle condizioni del calciatore e i tifosi del PSG ma non solo hanno dispensato in tutto questo tempo gesti d’affetto.

All’ultima di campionato al Parc des Princes, per esempio, è stata esposta una coreografia che rappresentava la maglia gigante del portiere. Preghiere e messaggi di pronta guarigione, che finalmente trovano riscontro nella realtà.

Sergio Rico, finalmente arrivano le belle notizie: il presente del portiere del PSG

Di recente il Siviglia, club nel quale Sergio Rico si è formato calcisticamente, aveva annunciato l’uscita dalla terapia intensive del calciatore, ma adesso i media spagnoli cominciano a diffondere la notizia più attesa. Dopo circa tre mesi, infatti, pare che il portiere del PSG sia pronto per fare ritorno a casa. Ad inizio agosto il giocatore è stato sottoposto all’ultima operazione chirurgica necessaria e le risposte pare siano state proprio quelle attese.

C’è da capire quale saranno i tempi necessari affinché Sergio Rico possa ritenersi definitivamente recuperato nelle sue facoltà. Soltanto dopo ciò, sarà possibile capire se potrà o meno tornare a giocare a calcio. Al momento la sua condizione è in netto miglioramento, ma resta delicata.