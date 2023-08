Sabrina Salerno senza rivali, il fisico è mozzafiato: che curve

Sabrina Salerno non ha rivali. La cantante ligure ha mandato al tappeto i suoi tantissimi followers con l’ultimo post pubblicato su Instagram. Tantissimi i mi piace e i commenti pervenuti sotto lo scatto.

I miti non hanno età e la dimostrazione lampante di questa affermazione è, senza alcun indugio, Sabrina Salerno.

La cantante ligure sembra, effettivamente, non ha età. A dispetto della data di nascita presente sulla carta d’identità, Sabrina Salerno ha, tuttora, lo stesso fascino che aveva qualche anno fa quando appariva al cinema e in televisione e faceva ballare tantissimi italiani, e non solo, con i suoi successi musicali.

Sabrina Salerno, dunque, riesce riesce a tenere testa anche alle sue “colleghe” più giovani. Anzi, sembra non esserci proprio partita. Sui social, infatti, la ligure è seguita da un foltissimo numero di utenti. Una fanbase che continua a crescere con una certa costanza.

Sabrina Salerno, il ritorno a Sanremo ha fatto emozionare i fan!

Sabrina Salerno non compare in televisione ormai da qualche tempo. Nel 2020 la cantante ha fatto ritorno sul palco del teatro Ariston. Amadeus, infatti, l’ha voluta fortemente quale sua co-conduttrice per una notte nell’edizione numero 70 del Festival di Sanremo. Un ritorno sul piccolo schermo che ha fatto emozionare tutti i fan. Nel 2019, invece, Sabrina Salerno ha fatto registrare il proprio ritorno al cinema con il film “Modalità aereo“ dove ha interpretato se stessa.

1,3 milioni è questo il numero degli utenti che costituiscono il seguito di Sabrina Salerno per quanto riguarda Instagram. Una fanbase di una certa rilevanza che tiene conto di quanto la cantante, nonostante siano passati diversi anni e nonostante non compaia con una certa frequenza in televisione, continui a restare nel cuore di tantissimi fan e, soprattutto, riesca ad attrarre followers anche tra i più giovani.

Un successo, quindi, su tutti i fronti quello che l’interprete di “Boys” sta raccogliendo in questi anni. Questo è dovuto anche al fatto che la Salerno è molto attiva sul noto social.

Infatti, i fan possono ammirare nuovi post con protagonista il noto volto televisivo quasi ogni giorno. Ogni contenuto multimediale che va ad arricchire il feed è molto apprezzato dai followers. Ogni scatto o video, infatti, è raggiunto da una marea di mi piace e di commenti. Non ha fatto eccezione l’ultimo post pubblicato dalla Salerno qualche ora fa. Nello scatto, la ligure indossa un bikini che pone in risalto le sue forme e che mette in evidenza un fisico perfetto.