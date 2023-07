Sabrina Salerno fa impazzire i fan: bollente in palestra

Sempre più attraente nonostante gli anni che passano, la showgirl e cantante Sabrina Salerno continua a far impazzire i suoi tantissimi fan

Una carriera lunghissima, intensa, vissuta sempre da protagonista. E soprattutto un ritorno in grande stile nel momento in cui il revival degli anni ottanta ha riportato in auge artisti che spopolavano una trentina d’anni fa. Tra questi un posto in prima fila spetta senza dubbio alcuno a Sabrina Salerno, oggi cinquantacinque anni, che a detta di molti pare aver scoperto l’elisir di eterna giovinezza.

La cantante ligure, scoperta dal deejay e conduttore televisivo e radiofonico Claudio Cecchetto trentacinque anni fa, è tornata in auge negli ultimi anni anche grazie a una costante e proficua presenza sulle piattaforme social. Genovese doc, da sempre orgogliosa delle sue origini, Sabrina Salerno ha rappresentato per molto tempo e continua a rappresentare un’icona sexy, un modello di femminilità che ha fatto proseliti in tutto il mondo.

Sabrina Salerno è sempre più incandescente: l’allenamento esalta i fan

Cantante, showgirl, conduttrice e anche attrice, Sabrina è riuscita anche all’estero a guadagnarsi una notevole popolarità. I suoi video di fine anni ottanta hanno mandato in visibilio un’intera generazione di giovani e giovanissimi che oggi, con molti capelli bianchi in più, continua ad ammirarla sui social network. Perchè Sabrina Salerno ha saputo cogliere i segnali inviati dalla modernità, diventando una delle protagoniste indiscusse delle piattaforme social.

Il suo profilo Instagram è visitato da poco meno di un milione e mezzo di ammiratori, molti dei quali ‘storici’ ma non solo. Anche i giovani di questa generazione sono conquistati dalle forme prorompenti della splendida Sabrina e dalla sua capacità di rimanere sulla cresta dell’onda. Non è un caso che le sue siano tra le foto più cliccate del web. Sia in spiaggia che in palestra, Sabrina Salerno fa sempre la sua splendida figura.

Uno degli ultimi scatti riprende la bellissima cantante proprio in palestra e immortala alcuni momenti di un allenamento ad alta intensità. Con addosso una maglia bianca legata in vita con una testa di tigre a fare bella mostra di sè, la cantante ligure risulta ancora più sensuale e attraente che mai. Anche in questo caso la sua bacheca è stata presa d’assalto da decine di migliaia di aficionados letteralmente estasiati da cotanta bellezza. E’ anche questo il potere dei social.