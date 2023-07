Bayern Monaco, il colpo da 90 arriva dal City

Il colpo da 90 del Bayern Monaco arriva dal Manchester City: una grandissima operazione che spiazza tutto il calcio europeo

Il Bayern Monaco vuole tornare a essere dominante in Germania e in Europa. La scorsa stagione per i bavaresi è sì arrivata la vittoria della Bundesliga, ma soltanto grazie a un ‘suicidio sportivo’ del Borussia Dortmund nell’ultima giornata di campionato contro il Mainz.

Una situazione che non ha fatto per niente piacere alla proprietà, che ha allontanato il ds Hasan Salihamidzic subito dopo aver vinto il titolo. Le immagini hanno fatto il giro del mondo e hanno dato l’ennesima dimostrazione della filosofia del Bayern. L’obiettivo principale del Bayern Monaco è l’acquisto di un centravanti, dato che Robert Lewandowski non è mai stato sostituito degnamente.

Il principale candidato a occupare quel posto è Harry Kane, che ha già trovato l’accordo con il club tedesco che adesso tratta con il Tottenham il costo del giocatore. Oltre al centravanti, però, il Bayern deve anche rinforzare la difesa e ha già concluso l’acquisto di Min-Jae Kim, arrivato grazie al pagamento della clausola dal Napoli. Ma il colpo da 90 arriverà dal Manchester City e si tratta proprio di un altro difensore, uno dei calciatori protagonisti del Triplete.

Bayern Monaco, arriva Walker dal Manchester City

Le ultime indiscrezioni di mercato, riferiscono che Kyle Walker ha già raggiunto un accordo verbale con il Bayern Monaco. Il terzino destro, che Guardiola ha utilizzato anche come difensore centrale, rappresenta una grande soluzione per la fascia. E infatti l’obiettivo dei bavaresi è quello di avere dei terzini velocissimi. Sull’altra fascia gioca Alphonso Davies, uno di quelli che sa cos’è la rapidità e la velocità.

Il Manchester City, al posto di Kyle Walker, potrebbe pensare di acquistare Benjamin Pavard proprio dal Bayern Monaco. Un acquisto molto interessante, che vuole assolutamente lasciare la Baviera alla ricerca di nuove avventure. E per Guardiola sarebbe l’ideale, visto che potrebbe anche fare il difensore centrale anche se non ha la velocità di Walker.

Walker nella scorsa stagione ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni, siglando anche un assist. Un rendimento molto importante, decisivo nella conquista del triplete. Nello specifico, una grandissima doppia semifinale di Champions contro il Real Madrid in cui ha dato battaglia dal primo all’ultimo minuto. Insomma, per il Bayern Monaco è un grandissimo colpo per continuare a vincere in Germania e anche trionfare in Europa.