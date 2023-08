Si allo scambio, Allegri lo vuole subito alla Juventus

Si accende improvvisamente il mercato della Juventus di Massimiliano Allegri che a breve potrebbe mettere a segno un colpo che farebbe impazzire i tifosi bianconeri.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora starebbe spingendo sull’acceleratore per un calciatore espressamente richiesto dal tecnico livornese: la dirigenza vuole provare ad accontentarlo.

Per arrivare alla tanto agognata fumata bianca la dirigenza juventina potrebbe decidere di sacrificare uno o più calciatori. La quadra della trattativa, infatti, potrebbe essere trovata attraverso l’inserimento di una o più pedine da girare come contropartite tecniche. Non sono ancora arrivate risposte dal club in trattativa, ma nell’ambiente juventino circola fiducia per l’arrivo del nuovo rinforzo offensivo.

L’assenza dalla Champions League, e dalle coppe europee in generale, ha notevolmente inciso sulla campagna acquisti della Juventus. La Vecchia Signora, infatti, ha preferito dedicarsi alle uscite prima di inserire in organico nuovi calciatori. In questo mese e mezzo di mercato hanno salutato l’Allianz Stadium diversi calciatori: Arthur, Cuadrado, Di Maria e Paredes, solo per citarne alcuni.

Allegri punta tutto su di lui: la Juventus prova a chiudere lo scambio clamoroso

L’unico volto nuovo in bianconero è attualmente Timothy Weah, anche se ben presto il calciatore potrebbe trovare compagnia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe provando ad acquistare Domenico Berardi dal Sassuolo. Ora più che mai dopo più di 10 anni al Mapei Stadium, potrebbe essere arrivato il momento in cui le strade di Berardi e del Sassuolo si separano.

Il calciatore è stato il vero trascinatore degli emiliani nelle ultime stagioni e, di recente, sembra aver espresso la volontà di misurarsi con palcoscenici differenti. La Juventus, che nel 2013 lo acquistò proprio dal Sassuolo per poi lasciarlo in prestito sempre in neroverde, potrebbe decidere di sferrare l’affondo decisivo per fare di Berardi il fantasista offensivo richiesto da Max Allegri.

La trattativa tra Sassuolo e Juventus è ancora alla sua fase iniziale, con la Vecchia Signora che sembra intenzionata ad inserire due contropartite nell’affare: Matias Soulé e Samuel Iling-Junior. Il primo viene valutato circa 10 milioni, mentre il secondo intorno ai 20. Il Sassuolo per privarsi di Berardi chiede ben 30 milioni di euro e tra le due contropartite gradirebbe più l’esterno inglese, anche se persistono discrepanze sulla sua valutazione. In caso di addio di Iling-Junior il futuro di Kostic potrebbe essere ancora all’Allianz Stadium.