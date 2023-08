Hanno preso Malinovskyi, attacco da sogno in Serie A

Ruslan Malnovskyi torna in Serie A dopo l’esperienza all’Atalanta: ecco la sua prossima destinazione e il super attacco che sta nascendo.

L’ucraino, dopo la parentesi al Marsiglia, si prepara al ritorno in Italia: l’operazione è ad un passo dalla chiusura.

Dopo una prima parentesi all’Atalanta, Ruslan Malinovskyi è pronto per tornare a giocare in Serie A. Nelle stagioni bergamasche ha incantato tutti grazie ad un mancino delizioso unito a doti balistiche impressionanti. A gennaio è arrivata l’improvvisa separazione dalla Dea che lo ha portato ad accettare la proposta dell’Olympique Marsiglia, dove ha centrato la qualificazione ai preliminari di Champions (poi persi) alla guida di Tudor.

Ora, dopo soli sei mesi, si prepara al ritorno in Italia: l’operazione è chiusa e sta nascendo un attacco stellare. Malinovskyi ha lasciato l’Atalanta a gennaio a causa di un rapporto incrinato con Gasperini e ad un minutaggio ridotto. Per questo, dopo tre anni e mezzo, ha deciso di unirsi al Marsiglia, club molto ambizioso che, però, ha già deciso di venderlo.

Dopo l’addio di Tudor, infatti, ci sono dei cambiamenti in corso per i francesi, che hanno perso anche Sanchez (si vocifera di un ritorno all’Inter per lui) e che stanno puntando su profili diversi da quello dell’ex Genk.

Malinovskyi torna in Serie A: attacco super per sognare in grande

Le porte della Serie A si riaprono per lui: il giocatore, pur di tornare in Italia, ha rifiutato una proposta dalla Turchia. L’ucraino ha scelto la sua prossima meta: sarà il Genoa. I rossoblù, da neopromossi, hanno condotto un mercato ambizioso e vogliono regalare una squadra matura a Gilardino, che ora si trova di fronte ad un dilemma alquanto piacevole: come farà ad incastrare le sue pedine? Intanto, potrebbe nascere un attacco da sogno: Malinovskyi e Messias (o Gudmundsson) alle spalle di Retegui.

L’allenatore genoano sta costruendo la sua formazione tipo con il 3-5-2, ma l’arrivo di Malinovskyi potrebbe cambiare le carte in tavola. Il potenziale offensivo a disposizione è elevato e potrebbe esserci la tentazione di schierare un 3-4-2-1, ma l’ucraino può essere schierato anche da mezzala di qualità per mantenere lo schieramento iniziale.

Il Genoa, dunque, è ancora in cantiere, ma i tifosi rossoblù già sognano in grande, anche se l’obiettivo sarà chiaramente la salvezza. Dopo un anno passato in purgatorio, il pubblico di Marassi ambisce ai fasti di un tempo e vuole tornare a divertirsi.