Addio Juve, spunta il nome della nuova squadra di Allegri: i dettagli

Addio alla Juve vicino per Max Allegri? Sarebbe spuntato persino il nome della nuova squadra dell’attuale tecnico bianconero. Ecco i dettagli

Massimiliano Allegri è un allenatore da sempre divisivo. C’è chi lo considera un genio, un vincente, un pragmatico e nel calcio è questo ciò che conta. C’è chi invece lo considera un allenatore mediocre, fortunato e poco incline al bel gioco. Il dibattito è aperto anche tra gli stessi tifosi juventini tra chi non ne può più del buon Max e chi invece pensa sia l’uomo giusto per la rinascita. L’importante è non restare indifferenti al personaggio.

Con queste premesse l’allenatore della Juventus si appresta, forse, ad iniziare una nuova stagione con il bianconero addosso. Sarebbe la terza dopo il ritorno. Ma sono in molti a non vederlo di buon occhio, pronti a chiederne la testa al primo risultato negativo. Gli stessi dirigenti bianconeri lo hanno confermato ma con un occhio di riguardo.

Non avrà credito infinito. La sua panchina non è più salda come un tempo. E se, invece, fosse Allegri stesso a decidere di cambiare aria? Tutte ipotesi sul tavolo che al momento non si possono scartare. Allegri al momento sembra destinato ad iniziare la stagione (al via domenica sera ad Udine) ma poi chissà. L’addio è dietro l’angolo. Negli ultimi giorni ci sono delle voci sul tecnico tutte da seguire.

Addio Juve, spunta il nome della nuova squadra per Allegri

La Nazionale, come noto, ha visto le dimissioni di Mancini e attualmente è senza CT. I principali indiziati sono Spalletti e Conte ma il primo sta trovando qualche difficoltà di troppo a causa della penale di De Laurentiis. Per il secondo si tratterebbe di un ritorno.

Ma non sono gli unici: anche due ex illustri come Cannavaro e De Rossi sarebbero in lizza. Per finire poi con i clamorosi rumors di un possibile arrivo proprio di Max Allegri in Nazionale. Possibile? Stando a quanto circola sui social in questi giorni sembra di sì. Si vocifera di un accordo tra la FIGC e la Juve per liberare Max e portarlo subito in azzurro.

Si tratta di una suggestione o poco più che se andasse in porto avrebbe del clamoroso con la stagione alle porte. Ma nel calcio tutto può succedere, tanto che si parla anche di Tudor come suo possibile successore in bianconero. E una parte dei tifosi della Juve caldeggia per questa ipotesi: Allegri prossimo CT. Staremo a vedere se si trasformerà in realtà.