Gasperini furioso: adesso arriva la vendetta!

Una clamorosa notizia di mercato rischia di fare infuriare l’Atalanta e Gian Piero Gasperini. L’ex nerazzurro può tornare in Italia.

Il calciatore sarebbe conteso da due nobili società italiane. Le evidenti difficoltà incontrate nella passata stagione potrebbero spingere il calciatore a cercare nuovi stimoli cambiando aria.

Come se non bastasse, inoltre, il Gasp rischia di avere un ruolo da protagonista nella vicenda. Il calciatore ha vestito in passato la maglia dell’Atalanta e, adesso, l’eventuale ritorno in Serie A potrebbe essere una vera e propria vendetta nei confronti del tecnico orobico: il club proprietario del cartellino tratta la cessione, il ritorno in Italia si fa sempre più concreto.

In questa sessione di calciomercato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta recitando un ruolo da protagonista. Dopo una stagione d’assenza dalle coppe europee, la Dea si è qualifica alla prossima edizione di Europa League e la dirigenza ha voluto festeggiare con un mercato molto importante.

Un ex Atalanta può tornare in Serie A: beffa in arrivo per Gasperini

Ha salutato gli orobici Rasmus Hojlund, irrinunciabile l’offerta da 85 milioni arrivata per lui dal Manchester United. Quella del danese, però, non è stata l’unica cessione. In questa sessione, infatti, hanno ufficialmente lasciato l’Atalanta: Boga, Pessina, Maehle, Lammers e Malinovskyi. Il fantasista ucraino è stato riscattato dall’Olympique Marsiglia, ma una sua permanenza in Ligue 1 sembra alquanto remota.

Secondo quanto riportato da La Repubblica Genova, i rapporti tra l’ex Atalanta e l’OM si sarebbero incrinati notevolmente. Il calciatore, che nei suoi primi sei mesi in Francia ha raccolto 23 presenze, 2 gol e 1 assist, vorrebbe far ritorno in Serie A.

Malinovskyi aveva lasciato la Dea a seguito di alcune incomprensioni con Gasperini, il quale ha preferito separarsene sin da subito. Il suo eventuale ritorno nel campionato italiano, dunque, gli permetterebbe di dimostrare il proprio valore al tecnico che l’ha portato a lasciare l’Atalanta. Sull’ucraino ci sono due nobili club italiani: Torino e Genoa.

I granata sono alla ricerca di un fantasista da consegnare a Juric. Il calciatore dell’OM è uno dei primi nomi della lista, insieme al russo Miranchuk. Il Genoa, che ha già messo a segno acquisti importanti come Messias e Retegui, ne potrebbe fare il punto di riferimento offensivo e alzare ancor di più l’asticella nel già ambizioso progetto del Grifone.

Genova, inoltre, è la stessa piazza che ha lasciato il Gasp al grande calcio e, forse per uno scherzo del destino, potrebbe permettere a Malinovskyi di rilanciarsi prendendosi una rivincita proprio sul tecnico orobico.