Caos Milan, tifosi contrari alla cessione

Il Milan a poche ore dall’esordio in campionato si trova con un problema sul mercato, c’è una cessione ora indigesta ai tifosi.

I rossoneri si preparano per la sfida di Bologna, ma lo stato della rosa è ciò che viene analizzato sui social, proprio per una mossa che non è gradita e potrebbe cambiare decisamente le gerarchie nel gruppo.

È un’estate un po’ turbolenta per l’ambiente rossonero, sono stati tanti i movimenti di mercato che hanno visto protagonista il Milan. In entrata e in uscita c’è stato da registrare, il nuovo corso ha in pratica smentito quanto fatto da Maldini, puntando su gente pronta e dal maggior appeal europeo.

Non è finita qui, anzi. C’è ancora un’altra cessione in ballo, i tifosi sono sempre più perplessi e stanno manifestando tutta la loro contrarietà. Un addio che apre le porte al mercato e a nuovi spunti, dando però qualche certezza in meno per i rossoneri in campo.

Addio Milan, i tifosi si oppongono

La rosa è ancora in costruzione ma con qualche dubbio importante. In particolare sui giovani, dove il problema rimane uno solo di fondo: sono pronti o no per giocare nel Milan? I rossoneri, al contrario della Juventus, non sono ancora pronti per un corso formato dai talenti del settore giovanile, tanto che qualcuno nel corso del tempo è partito con qualche rimpianto. E potrebbe verificarsi ora un caso simile, Colombo al Genoa è una mossa che non piace ai tifosi.

L’attaccante potrebbe così giungere in rossoblù, ipoteticamente potrebbe affiancare Retegui in attacco. Andare da Alberto Gilardino sarebbe anche una garanzia, chi meglio di un attaccante che ha vinto col Milan e con la Nazionale può fare aumentare la qualità di un ragazzo così promettente. Nella scorsa stagione al Lecce è stato impegnato quasi per tutta la stagione, mostrando soprattutto tanta personalità con la numero 9 dei giallorossi.

Colombo in prestito nuovamente, quindi, ma mossa che non piace. Anche perché c’è abbondanza in attacco, ma non direttamente nel ruolo di prima punta. Okafor avrà bisogno di amalgama, il titolare diretto ha 37 anni e non potrà giocare cinquanta partite l’anno.

I tifosi volevano vedere in Colombo già da quest’anno il diretto erede di Giroud, ma se ne riparlerà molto probabilmente nel 2024. Questa nuova partenza in prestito smuoverà il mercato rossonero su un’altra punta? Il tentativo per Moise Kean è andato a vuoto, difficile trovare un elemento d’esperienza subito pronto con il mercato che va verso la conclusione.