Calciomercato Milan, colpo in attacco: arriva subito, svolta decisiva

Nuovo colpo in attacco per Stefano Pioli. Il Milan non bada a spese e intende chiudere subito l’affare, ci siamo

Saranno due settimane da vivere in maniera intensa sul fronte calciomercato. Il Milan vuole sorprendere ancora una volta tutti: ecco un altro rinforzo di assoluto valore nel reparto offensivo di Stefano Pioli. Un giocatore completo in attacco per dare una valida alternativa a Giroud: l’affare immediato.

La dirigenza rossonera è pronta a sferrare l’assalto vincente. Tante idee suggestive in vista della prossima stagione chiudendo numerosi colpi avvincenti. Il Milan continua a lavorare in ottica futura per allestire una rosa competitiva al massimo. Stefano Pioli ha richiesto a gran voce un centravanti di razza in grado di essere rapace in area di rigore avversaria. Una soluzione a sorpresa che potrebbe arrivare in tempi brevi per ultimare la rosa a disposizione dell’allenatore rossonero.

Calciomercato Milan, nuova idea in attacco: colpo decisivo

La nuova stagione sportiva è alle porte. Il Milan vuole chiudere altri colpi avvincenti per consegnare una rosa di assoluto livello a Pioli. La chiusura dell’affare potrebbe esserci già a partire dalle prossime ore con un nome a sorpresa venuto a galla pochi minuti fa.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe sulle tracce dell’attaccante del Chelsea, Armando Broja, che può arrivare subito in prestito. Il centravanti albanese, classe 2001, è fuori dal progetto tecnico di Pochettino visto che a dicembre ha rimediato la rottura del crociato: un grave infortunio, ma ora si è ripreso completamente per vivere una stagione avvincente. Sulle sue tracce ci sono tanti top club della Premier League, ma i rossoneri potrebbero avere la meglio grazie agli ottimi rapporti con il Chelsea.

Un nuovo rinforzo in attacco per Stefano Pioli per dare una valida alternativa a Giroud. Okafor è stato provato nella posizione di Leao lavorando così per vie esterne: l’allenatore del Milan sta sperimentando nuove soluzioni, ma dal mercato potrebbero arrivare nuovi rinforzi negli ultimi giorni di agosto.

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio: un nuovo rinforzo di assoluto livello per dare una valida alternativa a Giroud. Il Milan vuole rientrare nuovamente nella lotta Scudetto con l’obiettivo di essere protagonista ancora una volta in Champions League. Un affare decisivo per allungare di più la panchina a disposizione di Stefano Pioli: un affare totale per l’immediato presente. Ormai ci siamo: Broja può arrivare subito a Milano.