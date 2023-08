Martial al fotofinish: super colpo in Serie A

L’attaccante francese, rientrato dal prestito al Siviglia, potrebbe far gola ad una big del nostro campionato

I maligni potrebbero dire che, dopo aver fallito gli assalti ai veri obiettivi del fronte offensivo, ora si stia ripiegando sullo ‘scarto della big’. Su uno di quei calciatori che, per un motivo o per l’altro, non ha mai mantenuto le forse troppo alte aspettative sul proprio conto. O che certamente, come nel caso dell’attaccante francese del Manchester United, non hanno dimostrato sulcampo di valere i 60 milioni di euro spesi ormai 8 anni fa per il cartellino.

Sta di fatto che Anthony Martial, uno dei grandi acquisti dei Red Devils nell’ultimo decenni, è un profilo che può lasciare abbastanza facilmente l’Old Trafford, non rientrando nel progetto tecnico di Erik ten Hag. Forse in molti non sanno che l’ex Monaco, pur entrando spesso dalla panchina, può però vantare qualcosa come 88 gol con la storica maglia dello United.

Niente male per il cosiddetto ‘scarto’. Il giocatore transalpino, ancora 27enne, potrebbe fare al caso della big della nostra Serie A che, dopo essersi vista sfilare via l’ultimo attaccante il cui nome era cerchiato in rosso nell’agenda di mercato, ora deve stringere i tempi. Il transalpino può essere un’opzione affascinante.

L’indiscrezione è lanciata dall’account Twitter esperto di calciomercato Enganche, che sostiene come l’ultimo nome fatto dai dirigenti dell’Inter per l’attacco nerazzurro sia proprio lui, il francese. In scadenza di contratto a giugno 2024 ma con un’opzione di rinnovo per 1 anno che può essere esercitata dal suo club, Martial potrebbe essere stimolato da una nuova avventura nella sua carriera.

Martial in Serie A, ecco dove può approdare il francese

Del resto nel fronte offensivo dei Red Devils non c’è spazio per il prodotto delle Giovanili del Lione, con ten Hag che ha già abbondantemente fatto capire lo scorso anno di non voler contare sulle prestazioni del calciatore.

La valutazione di mercato, 15 milioni secondo Transfermarkt, potrebbe paradossalmente essere l’ultimo dei problemi per il pur abile Marotta. Le difficoltà, come per tutti i calciatori provenienti dalla Premier, è semmai l’ingaggio. Martial percepisce qualcosa come 13 milioni di euro netti all’anno. Un’enormità per chiunque in Italia, con l’Inter che non fa certo eccezione da questo punto di vista.

L’altro dubbio riguarda il reale valore del calciatore, in possesso di un indubbio talento che però alle volte, o spesso, a seconda delle annate, non si è tramutato in fatti concreti sul campo. Nei prossimi giorni si attende la mossa del club meneghino: l’opzione Martial entra comunque a pieno titolo tra quelle percorribili dalla società meneghina. Il club nerazzurro ha ormai chiuso per Arnautovic, ma non è da sottovalutare il doppio colpo in casa milanese.