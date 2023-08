Calciomercato: ribaltone Balogun, firma con gli azzurri

Il futuro di Balogun sembra essere ad un passo dalla risoluzione. Un club, infatti, ha deciso di forzare i tempi per chiudere.

Sono giorni cruciali per quanto riguarda il calciomercato e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro anche dei movimenti da fare in entrata e in uscita dei club.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, un club ha deciso di accelerare per quanto riguarda il colpo di calciomercato Balogun e sono attese delle novità molto importanti. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine sarà possibile arrivare alla fumata bianca oppure fare un passo indietro.

Mercato: prendono Balogun, ecco con chi firma

Si guarda con attenzione al calciomercato e tra i possibili colpi di questi ultimi giorni c’è sicuramente Balogun. Il calciatore piace molto a diverse squadre e l’Arsenal non ha nessuna intenzione di confermare la giovane punta. Si tratta di un qualcosa che prenderà corpo negli ultimi giorni considerando che da parte del calciatore c’è anche voglia di rilanciarsi e proseguire il percorso iniziato ormai da diverso tempo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei diretti interessati in una trattativa che si preannuncia molto interessante.

Secondo le ultime notizie, è in corso una trattativa tra il Chelsea e lo stesso Balogun per capire la fattibilità questa operazione di calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno anche le scelte dello stesso calciatore oltre che dell’Arsenal, entrambi chiamati a prendere una decisione importante per consentire all’attaccante di giocare come si deve.

La scelta sarà fatta nel giro di poco tempo e non ci resta a questo punto che attendere ancora qualche giorno per avere un quadro molto più chiaro della situazione. Si tratta di un colpo sicuramente importante e per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso.

Ultime Balogun: il Chelsea ci prova

Per quanto riguarda Balogun i prossimi giorni di calciomercato saranno assolutamente importanti. Il Chelsea ci pensa ed ha iniziato i contatti con l’entourage del calciatore per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche dello stesso giocatore. Ma intanto il Chelsea potrebbe decidere di accelerare per battere la concorrenza e regalarsi un colpo importante anche in ottica della prossima stagione.