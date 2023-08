Jovana Djordjevic infiamma Instagram: lato B da paura

Lady Djordjevic sa come fare centro al cuore dei fans: Lato B protagonista negli ultimi scatti della modella serba

Negli ultimi anni social network come Instagram ha permesso a tante stelle dello spettacolo di racimolare consensi e numeri incredibili. I calciatori non sono da meno così come le loro mogli che sul social per eccellenza postano in continuazione i loro momenti preferiti.

Questo sembra essere il caso della consorte di un protagonista della nostra Serie A che ha vestito le maglie di Lazio e Chievo Verona. Filip Djordjevic, ritiratosi dal calcio giocato nel 2021, vanta come moglie una delle donne più belle in circolazione, senza alcun dubbio la modella più famosa in Serbia. La modella classe ’91, nata come Jovana Svonia, non passa inosservata e sui social è famosissima per i suoi scatti al limite del provocante. Può permetterselo del resto: finora conta ben 367mila seguaci che non smettono di magnificarla quando possono.

Jovana è nota anche in Italia avendo preso parte a diversi programmi televisivi specialmente dal 2014 in poi, anno del suo arrivo nel Belpaese. Ha partecipato a diversi programmi come ‘L’Isola dei Famosi’ ma non è escluso che in futuro possa essere chiamata di nuovo da altre redazioni.

Jovana Djordjevic, ultimi scatti da paura: fan in visibilio

Nel frattempo Jovana continua a godersi l’estate e ne approfitta anche per ultimare diverse sessioni fotografiche. Sui social aggiorna costantemente i suoi fans che non aspettano altre che suoi scatti in riva al mare o semplicemente in posti esotici.

Dinanzi agli scatti della Djordjevic è impossibile non stropicciarsi gli occhi: lei è la sintesi perfetta della bellezza mediterranea, capelli scuri, occhi neri e lineamenti senza sbavature. Rimanere indifferenti è una impresa difficile da sostenere e più passano i giorni e più la modella 32enne sembra migliorare.

Su Instagram ha di recente postato due foto dal gusto assai ‘retrò‘ nelle quali Lady Djordjevic dimostra anche di possedere delle meravigliose forme anche con il lato B da protagonista. La modella ha indossato per l’occasione un abito marroncino semplicissimo e un cappello stile country che non sfigura affatto e che anzi si dimostra perfetto. Scatti che fanno impazzire i social.

Impossibile rimanere indifferenti e non provare a complimentarsi con la bellissima modella serba. E non è un caso che sui social Jovana raccolga numeri e interazioni da capogiro che non fanno altro che incoraggiarla ad andare avanti.