Roma, battuti tutti i record: succede ancora

In vista dell’esordio in campionato, che vedrà la squadra di Mourinho ospitare la Salernitana, i tifosi lasciano ancora tutti senza parole

Dopo una lunga attesa comincia ufficialmente la Serie A. Tra speranze, dubbi, certezze e sogni di gloria, i tifosi delle varie squadre si preparano a palpitare.

Dagli spalti o dal divano di casa, o in compagnia di amici in un locale, poco cambia. Anzi, a pensarci bene, fa tutta la differenza del mondo. L’opzione di non stare vicini fisicamente alla propria squadra del cuore infatti, non sembra appartenere ad una delle tifoserie più calde del nostro campionato.

Stiamo ovviamente parlando del pubblico di fede giallorossa, che storicamente ha sempre accompagnato la squadra meritandosi spesso l’appellativo di ‘dodicesimo uomo in campo, ma che nelle ultime stagioni ha davvero esagerato in questo senso. Complici gli arrivi di José Mourinho prima, e di Paulo Dybala poi – con in mezzo alle due annate la conquista di un trofeo europeo che mancava da 61 anni nella bacheca giallorossa – gli appassionati romanisti hanno letteralmente invaso lo Stadio Olimpico ogni qualvolta se ne sia presentata l’occasione.

Che si giocasse in campionato, in Europa League o in Coppa Italia, sono ormai mesi che il cassiere dell’impianto del Foro Italico registra sempre la voce ‘sold out‘. Tutto esaurito. Anche la nuova stagione non poteva che iniziare come è finita quella scorsa.

Roma-Salernitana, i tifosi giallorossi rispondono ‘presenti’

“Contro la Salernitana l’Olimpico sarà sold out! Ci vediamo domenica per ricominciare tutti insieme!“. Questo il tweet postato sull’account ufficiale del sito giallorosso dal club capitolino, che celebra così, approfittando anche per ringraziare i suoi tifosi, il 34esimo ‘tutto esaurito’ consecutivo della società. Una serie ancora aperta che non ha precedenti nella storia recente del calcio italiano.

La Roma, che quest’anno ha avviato una politica dei prezzi differente – con un rincaro medio del 25% sui biglietti acquistabili senza abbonamento – ha registrato oltre 40mila abbonati. Un dato che mancava dai tempi di Fabio Capello, quando i giallorossi lottavano stabilmente per il titolo.

Qualcuno sostiene quindi che per la stagione 2023/24 la serie record potrebbe spezzarsi. Per il prossimo match casalingo ad esempio, un bilgietto di Curva Nord può arrivare fino a 75 euro: questo causerebbe, alla lunga, che alcuni posti – magari per le partite meno di grido – potrebbero restare invenduti.

C’è chi invece sostiene come questo non basterà a fermare l’entusiasmo dei tifosi. Che tra l’altro potrebbero esaltarsi ancor di più qualora la loro squadra del cuore dovesse rendersi protagonista di una partenza sprint in campionato.