Mercato Roma, affare col PSG: scelto il nuovo bomber

Mercato Roma, arrivano movimenti davvero importanti. I giallorossi lavorano ad un altro colpo molto importante dal Paris Saint Germain dopo gli arrivi di Renato Sanches e di Leandro Paredes. Stavolta arriva il bomber chiesto da Mourinho e che può rappresentare un autentica sorpresa per tutti.

E’ stato un mercato fino a questo momento molto particolare quello della Roma. Partito subito con dei colpi ad effetto come quelli che hanno regalato a Mourinho Aouar e N’dicka, si è poi arenato. Fino ad impantanarsi, o così sembrava, sulla questione relativa al nuovo centravanti. Improvvisamente, però, è arrivato un doppio squillo a dir poco importante, con un doppio colpo dal Paris Saint Germain che risponde ai nomi di Leandro Paredes e Renato Sanches. Con i parigini si è aperto un canale preferenziale, come si suol dire, ed ora dall’ombra della Tour Eiffel può arrivare anche il riferimento offensivo tanto agognato da José Mourinho.

Mercato Roma, terzo colpo dal PSG

Come è noto, ancor di più dopo l’infortunio di Abraham che lo terrà a lungo lontano dal terreno di gioco, la Roma ha un disperato bisogno di un centravanti. Il solo Belotti, per giunta reduce da una pessima stagione, non può bastare per puntare a certi traguardi. La pista più calda è quella che porta a Duvan Zapata, ma a quanto pare ci sono degli ostacoli importanti che stanno impedendo la buona riuscita dell’affare.

I giallorossi si stanno, dunque, guardando attorno e, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, hanno messo gli occhi su Hugo Ekitike del Paris Saint Germain. Bomber classe 2002, si tratta di uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. I parigini lo valutano circa 30 milioni di euro ma i buoni rapporti tra i club, consolidati dagli affari Leandro Paredes e Renato Sanches, potrebbero mettere la strada in discesa. I tifosi e Mourinho sperano.

Ekitike alla Roma, beffa per il Milan

Si tratta di un profilo a dir poco interessante e tra i calciatori di maggior prospettiva del calcio francese. Sulle sue tracce c’è da tempo anche il Milan, frenato però in questa operazione dalle richieste elevate del Paris Saint Germain e dalle spese già molto importanti fatte in questo mercato. Il futuro di Ekitike può comunque essere in Italia, dal momento che la Roma rappresenta una soluzione più che concreta.