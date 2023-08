Esplode la bomba in una Big, vicinissima la risoluzione del contratto

In questi giorni frenetici di calciomercato, esplode la bomba in una Big, tanto da rendere vicinissima la risoluzione del contratto con il noto calciatore.

Nonostante l’investimento, l’avventura del gran calciatore nella squadra è destinata a terminare nel peggiore dei modi. Addirittura nei prossimi giorni potrebbe essere raggiunto l’accordo per sancire l’addio definitivo.

Da sempre l’Atletico Madrid è riconosciuto come uno dei club più virtuosi degli ultimi anni, ma questa – non ci sono dubbi – è stata una delle peggiori operazioni del decennio. Il club aveva investito sul talentuoso calciatore per raggiungere Barcellona e Real Madrid, ma i risultati non sono stati quelli sperati. I Colchoneros hanno investito oltre 100 milioni di euro per il calciatore e in rapporto il cartellino la sua avventura è stata un autentico disastro.

Stiamo parlando nella fattispecie del talento portoghese Joao Felix. Questi non ha infatti mai legato in modo particolare con il tecnico Simeone e addirittura secondo gli ultimi rumors le parti starebbero valutando l’ipotesi di una rescissione consensuale. Una situazione clamorosa visto che Joao è stato uno dei calciatori più pagati nella storia del club.

Terremoto in una big spagnola: vicina la risoluzione del contratto

Era l’estate 2019, quando l’Atletico Madrid realizzò la cessione più importante della sua storia, ricevendo la somma di 120 milioni per Antoine Griezmann dal Barcellona. Tale cifra venne però investita per acquistare Joao Felix, ad oggi risultante l’investimento più esoso di sempre per le casse madrilene. Arrivato come ‘una scommessa’ Joao non ha mai brillato ed anzi la situazione lo ha visto rendere molto meno rispetto alle aspettative dei tifosi.

Se Griezmann ha poi fatto ritorno all’Atletico Madrid, il suo sostituto non è riuscito con costanza a fare la differenza in Liga, sino al prestito nell’ultimo mercato invernale al Chelsea. Di rientro da Londra, il suo futuro è destinato però a cambiare ancora una volta. Ora la situazione è sempre più vicina alla sua conclusione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo La Sexta, da un lato Diego Pablo Simeone non sembra intenzionato a credere nel suo talento, mentre dall’altro l’entourage del giocatore sta pensando alla risoluzione del contratto, la cui scadenza è però lontana. Legato all’Atletico Madrid fino al 2027, le parti dovranno lavorare nelle prossime settimane per trovare una soluzione, specie dopo l’ultimo episodio, in cui il calciatore è stato duramente contestato dai tifosi dei Colchoneros nell’esordio stagionale contro il Granada. Un altro indizio per il suo addio alla capitale spagnola.