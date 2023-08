Proposta indecente per Nico Gonzalez: la risposta del club

Nico Gonzalez è uno dei profili maggiormente seguiti nella Fiorentina, una grossa offerta è arrivata al vaglio del club viola.

Il calciatore argentino sarebbe alla sua terza stagione con la maglia gigliata, il condizionale è d’obbligo proprio guardando agli ultimi giorni di mercato. Ci sono club che puntano al grande slam per avere l’attaccante esterno.

L’acquisto di Nico Gonzalez due anni fa ha fatto decisamente discutere, la piazza viola però aveva capito che c’era del talento unico nell’esterno offensivo, sin dal suo esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cosenza. Da quel momento, è stato un alternarsi di alti e bassi, cercando comunque di incantare sempre il pubblico della Fiorentina.

Passato il periodo di ambientamento, Italiano lo ha reso molto più concreto, le sue reti in Conference e in coppa Italia avevano illuso i viola. A ridosso della nuova stagione ora potrebbe esserci un colpo di scena, Gonzalez è molto cercato, una cessione è al vaglio della Fiorentina.

Offerta per Gonzalez, la decisione viola

Il calciatore argentino è molto cercato, un elemento che sa saltare l’uomo e portare pericolosità in attacco è sempre ben visto dai direttori sportivi. Ha aumentato i giri del motore, rischia la giocata e sa quando dare ritmo alla squadra, diventando spesso il trascinatore nei momenti di maggiore stanchezza in campo. Anche nel debutto in serie A è andato in gol e ha messo in mostra una grande prova.

Ora, come riporta calciomercato.com, una nuova offerta per Gonzalez ha fatto vacillare i viola, che sono rimasti però dello stesso parere, soprattutto nelle ultime settimane. Ovvero, Gonzalez non si tocca. La mossa gigliata è netta, aveva rifiutato 35 milioni di euro dal Leicester e ora ne ha rifiutati altrettanti dal Brentford, i club inglesi guardano con interesse all’esterno argentino.

Un calciatore che piace in Inghilterra ma soprattutto ai tifosi, che hanno già preso d’assalto gli store fisici e telematici. La Fiorentina ha dato a Gonzalez la numero 10, una maglia dal forte significato soprattutto in viola.

Quello che fu il numero dato ad Antognoni e Rui Costa, ora sarà indossato dall’argentino, che vorrà quindi maturare definitivamente e diventare uno dei possibili crack della Serie A. Dovrà segnare molto di più, ma ha tutti i numeri per emergere, anche grazie alla compagnia di un altro argentino arrivato nei giorni scorsi, come Beltran dal River Plate.

Non sarà sul mercato, quindi, a meno di offerte superiori a i 40 milioni, solo allora la dirigenza gigliata si siederà al tavolo per discutere. Nico Gonzalez è pronto a trascinare l’attacco viola, un attacco da record.