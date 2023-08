Melissa Satta da impazzire in costume: fisico statuario

Melissa Satta sa sempre come attirare l’attenzione e continua a infiammare l’estate con i suoi scatti in costume: micidiale

Da anni sulla cresta dell’onda, come una delle modelle e showgirl più acclamate e seducenti d’Italia, Melissa Satta anche quest’anno in estate non si è sottratta al ruolo di volto femminile tra i più cliccati dei social, regalandoci prospettive a dir poco da urlo. La soubrette sarda ci incanta ogni volta di più.

37 anni, la ex velina di Striscia la Notizia è già da tempo entrata nella leggenda e come presentatrice televisiva si sta rendendo sempre più celebre. Continuando a non passare mai inosservata sui social per gli scatti di una bellezza abbacinante. E ovviamente, in questo 2023, risultando ai primi posti nelle cronache di gossip, per la sua relazione con Matteo Berrettini. Un rapporto, quello con il tennista, che le sta regalando tanta visibile felicità, ma che è oggetto anche di critiche degli haters, spesso e volentieri fuori luogo nei toni e nelle argomentazioni.

I due hanno replicato alle polemiche difendendo la loro sfera privata e il diritto di vivere la loro storia. E nelle scorse settimane hanno trascorso naturalmente le loro vacanze insieme a ‘casa’ Satta, in Sardegna. Berrettini è poi ripartito per giocare nuovi tornei oltre oceano, Melissa invece si sta ancora godendo sole e mare, offrendo ai fan scatti imperdibili.

Melissa Satta, trionfo seducente in bikini: silhouette incontenibile, Berrettini applaude e non è il solo

Dalle acque della Sardegna, Melissa è passata a quelle delle Isole Baleari. Cambia lo scenario, ma non la sostanza. La protagonista è sempre lei, che rende l’atmosfera bollente come solo lei sa fare, mettendosi in posa davanti all’obiettivo con fare sinuoso e sensuale e lasciando parlare le immagini.

Ciò che vediamo, ancora una volta, ci conquista al primo sguardo. Figura slanciata e seducente come non mai, in un bikini che ne esalta le forme a dir poco divine. Applausi a scena aperta e passione e fantasia dei fan che si accendono come al solito, non c’è occasione in cui la splendida Melissa non venga riempita di complimenti e di attenzioni adoranti da parte del suo pubblico, sempre più numeroso.

Presto, la showgirl taglierà il traguardo dei cinque milioni di followers su Instagram, ma non serve questo a sancire come si sia di fronte a una delle bellezze più iconiche di sempre in Italia.