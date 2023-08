Icona dello sport italiano nel cast del GF Vip, che sorpresa

Notizia a sorpresa per la prossima edizione del GF Vip, dove ci sarà un’icona dello sport italiano nel cast del reality show.

Tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello riservato alle persone famose, sarà infatti presente un campione olimpico, la cui carriera è stata un insieme di alti e bassi, andiamo a vedere di chi si tratta.

Già in passato campioni dello sport avevano affrontato avventure del genere, come nel caso dello schermidore Aldo Montano e del pallanuotista Amaurys Perez, questa volta ad esserne coinvolto è un marciatore.

Stiamo parlando infatti di Alex Schwazer, la cui presenza al programma, condotto da Alfonso Signorini, è stata vociferata in questi giorni, in attesa di conferme ufficiali da parte della produzione.

Sarà al GF Vip: Campione italiano tra i nuovi concorrenti

Una carriera piena di trionfi e scandali quella del campione altoatesino, affermatosi nel 2005, quando ai Mondiali di Atletica Leggera colse una sorprendente medaglia d’argento, risultato poi confermato 2 anni dopo ma con maggior rammarico per una gara troppo attendista nella prima parte.

Ebbe modo di consacrarsi l’anno dopo alle Olimpiadi di Pechino, dove alla sua prima partecipazione ai Giochi conquistò l’oro nella 50 chilometri. Nel 2010, il primo titolo europeo nella 20 km, anche se in gara giunse secondo, in seguito alla squalifica del russo Emeljanov, ad Alex Schwazer venne assegnata la medaglia del metallo più pregiato a distanza di 4 anni, quando paradossalmente era, a sua volta, squalificato per doping.

La squalifica arrivò qualche giorno prima della gara dei 50 km a Londra 2012, in cui difendeva il titolo, ammettendo nell’intervista le sue colpe. Ripresosi in tempo per le Olimpiadi di Rio nel 2016, una nuova squalifica lo estromise dai Giochi e lo portò ad una nuova lungo stop. Ma la vicenda si rivelò piena di dubbi.

Nei mesi scorsi, il marciatore ha presentato il documentario su Netflix, mentre a livello televisivo ha affrontato l’esperienza a Pechino Express come concorrente. E sembra in procinto di partecipare ad una nuova avventura. Secondo TvBlog, Alex Schwazer sarà uno dei concorrenti del GF Vip, reality show arrivato all’ottava edizione, il cui inizio è previsto lunedì 11 settembre.

A fargli compagnia ci sarà con ogni probabilità Giampiero Mughini, ma nei prossimi giorni ci saranno le prime ufficializzazioni sulla composizione del cast. Il programma sarà affidato ancora una volta ad Alfonso Signorini, nelle vesti di opinionista in studio ci sarà invece la giornalista Cesara Buonamici.