Juve, Chiesa choc: cifra monstre per la firma

Juve, Chiesa choc. La Juventus che sta nascendo sulle ceneri di quella evaporata alla fine dell’anno scorso deve ripartire da alcuni punti fermi. Federico Chiesa?

La stagione appena iniziata è per la Juventus una sorta di anno zero. Con una dirigenza completamente cambiata a seguito dell’inchiesta Prisma che ha portato alle dimissioni dell’intero CDA e all’addio, dopo dodici anni di presidenza di Andrea Agnelli.

L’ingresso di un nuovo direttore tecnico come Cristiano Giuntoli è andato a ricoprire un vuoto, ed un peso dirigenziale, rimasto scoperto dall’addio di Beppe Marotta. Una Juventus che è ripartita quindi con uomini nuovi nei posti di comando e nuove regole per la gestione della società dopo gli sconquassi degli ultimi anni. Un cambiamento assai più profondo di quanto si possa immaginare e, probabilmente, si è soltanto all’inizio.

Per quanto attiene alla squadra, è rimasta sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’unico tratto comune tra il vecchio, repentinamente cestinato e il nuovo. Al tecnico livornese e a Giuntoli spetta il compito di ricreare un undici competitivo. Ripartire, allora, da pochi ma indiscutibili punti fermi. Uomini, e poi giocatori, sui quali porre le basi per la Juventus che verrà. Tra i profili più attenzionati dalla dirigenza bianconera vi è senz’altro Federico Chiesa, uno degli ultimi grandi investimenti della precedente dirigenza.

Juve, Chiesa choc

Federico Chiesa è arrivato alla Juventus nell’ottobre del 2020. Una prima stagione giocata a grandi livelli, e la vittoria della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia a sancire i primi trionfi in maglia bianconera, sotto la guida di Andrea Pirlo. Il grave infortunio patito il 9 gennaio 2022 all’Olimpico di Roma contro la formazione giallorossa, ha segnato, in negativo, praticamente due stagioni dell’attaccante bianconero.

La stagione in corso è iniziata, però, nel migliore dei modi. La Juventus ha ritrovato il suo attaccante e l’attaccante ha trovato una Juventus diversa al passato. Ecco che, in un clima decisamente più disteso, si comincia a parlare di rinnovo di contratto. Federico Chiesa ha un contratto in essere con la Juventus con scadenza 30 giugno 2025 a 5 milioni di euro netti annui.

Il rinnovo porterebbe la scadenza al 30 giugno 2030 con cospicuo aumento dell’ingaggio. Quale la richiesta dell’attaccante? Si parla di una cifra pari a 8 milioni netti annui. Il giocatore vuole essere il fulcro della Juventus che verrà e quindi ricevere analogo trattamento economico di Pogba, il bianconero con l’ingaggio più alto.

Il Chiesa ritrovato, per gamba e testa, in questo inizio di stagione sembra un elemento irrinunciabile. Cristiano Giuntoli sa bene quanto un’eventuale sua cessione potrebbe portare nelle casse della Juventus, così come sa bene quanto difficile sarebbe trovare un altro Federico Chiesa.