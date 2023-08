Juve, che guaio: Marotta lo porta via a zero

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, potrebbe appropriarsi di un rilevante calciatore della Juventus a parametro zero

La Juventus si è mossa poco sul fronte calciomercato in entrata. D’altronde, mister Massimiliano Allegri ha già a disposizione una squadra che, almeno sulla carta, potrebbe competere a livelli elevati. A maggior ragione non dovendo partecipare a nessuna competizione europea.

In tal senso, diventa obbligatorio quantomeno competere fino all’ultimo per la conquista dello Scudetto. La squadra bianconera guidata dal tecnico livornese ha le potenzialità per strappare al Napoli il titolo di Campione d’Italia. Starà ad Allegri riuscire a trovare la quadra, al fine di mettere a referto una serie importante di risultati positivi in maniera costante.

Giocare una partita a settimana di certo è un dettaglio che può avvantaggiare non poco la ‘Vecchia Signora’ rispetto alle sue rivali, che saranno chiamate a dare il massimo anche in Champions ed Europa League. Allegri, dal canto suo, spera che possa ancora arrivare alla Continassa qualche rinforzo dal mercato. In particolare, non è da escludere del tutto che si concretizzi il trasferimento di Romelu Lukaku in quel di Torino nei giorni a venire.

Il centravanti belga desidera fortemente proseguire la propria carriera nelle fila del club di Exor e l’intricata potrebbe anche sbloccarsi nel corso del rush finale della finestra dei trasferimenti. A patto che Dusan Vlahovic abbandoni in qualche modo la nave bianconera. Intanto desta non poco interesse il figlio d’arte Timothy Weah, il quale sembra che si sia già inserito bene nel nuovo contesto juventino.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot nel 2024: Marotta medita lo sgarbo

Si tratta di un ottimo talento che potrebbe crescere parecchio nel prossimo futuro. La Juventus crede nelle sue capacità, ma al momento si affida soprattutto alle sue certezze. Una di queste è Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri e pedina imprescindibile all’interno dello scacchiere dell’allenatore toscano.

Il centrocampista francese è stato riconoscente nei confronti della società bianconera, ragion per cui ha deciso di prolungare il contratto per una stagione, fino al 30 giugno del 2024, rinunciando per adesso alla possibilità di recarsi altrove e guadagnare molti più soldi.

Per quanto concerne la prossima estate, però, il destino appare già segnato. L’ex Paris Saint Germain lascerà la Juventus a parametro zero e chissà che l’Inter non decida di rendersi protagonista di un assalto al classe ’95, il quale ha compiuto 28 anni lo scorso 3 aprile. Occhio che Marotta sogna il gran colpo, e lo sgarbo ai rivali.

L’eventuale acquisto di Rabiot permetterebbe alla ‘Beneamata’ di completare la mediana. E prendere un giocatore così, che già conosce benissimo il campionato di Serie A, senza il pagamento del cartellino sarebbe un’operazione fantastica. Marotta medita lo sgarbo ai bianconeri.