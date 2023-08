Infortunio Pogba, ennesima mazzata per la Juve: c’è la conferma

Infortunio Pogba ed ennesima mazzata. La sessione di mercato che si sta per chiudere non si può definire facile per la Juventus. E il francese è un problema.

Il suo addio alla Juventus, datato 2016. è stato una mano santa per il bilancio bianconero, grazie ai 105,5 milioni di euro incassati per la sua cessione al Manchester United, da dove era arrivato, a parametro zero, quattro anni prima.

Ben 27 milioni di euro, dei totali 105,5 milioni sborsati dai Reds per riportare a casa il figliol prodigo francese, sono stati intascati dal compianto agente del centrocampista francese, Mino Raiola. Per i tifosi della Juventus l’addio di Pogba è stato un dolore infinito così ritrovarlo alla Continassa, sei anni dopo, è stata un gioia infinita. Sei anni dopo, appunto. In quel lasso di tempo in cui Paul Pogba è stato davvero troppe poche volte Paul Pogba.

Una serie di infortuni e problemi di natura familiare hanno pesantemente condizionato il suo rendimento. Alla Juventus è ritornato, ancora u volta, a parametro zero ma ha sottoscritto, con l’ormai ex dirigenza bianconera, un oneroso contratto da 8 milioni di euro netti annui.

Il suo lauto stipendio il centrocampista francese lo ha sempre intascato regolarmente mentre, regolarmente, in campo è stato quasi sempre assente. Le parole del commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, grande ex della Juventus, non inducono ad essere ottimisti per l’immediato futuro.

Paul Pogba è il giocatore con l’ingaggio più alto nella Juventus. Un problema in più che si aggiunge alla sua ormai cronica fragilità fisica. Su Paul Pogba si è espresso anche il commissario tecnico francese, Didier Deschamps.

Parole, da un lato, gentili, ma anche decisamente realistiche dall’altro. Un realismo che spaventa la stessa Juventus. “La sua ripresa ha un tempo di recupero indefinibile“, ha detto a L’Equipe il commissario tecnico francese, “deve fare allenamenti, poi uscite, poi partite e il suo corpo deve resistere. Voglio Paul in squadra solo se è davvero Paul”, queste alcune sue dichiarazioni riportate da Sportmediaset.

La ripresa del centrocampista francese, quella vera e duratura, è la vera e grande preoccupazione in casa Juventus. La ricerca, finora vana, di un centrocampista di qualità è dovuta anche, e soprattutto, all’incertezza che regna attorno alle sue condizioni fisiche. Per questo il centrocampista francese ha rappresentato, fin dal primo giorno, il pensiero più grande per Allegri e Giuntoli.

Per il tecnico livornese Pogba rappresenterebbe un punto fermo se fosse in condizione di giocare, ma quando lo sarà effettivamente e i maniera continuativa? Per Giuntoli il problema è addirittura doppio, poiché insieme tecnico ed economico. Per un dirigente che deve riportare a norma il bilancio un ingaggio da 8 milioni di euro netti per un giocatore che non scende quasi mai in campo sono quanto mai inammissibili.