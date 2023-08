Accordo con Salah: ribaltone Juve

Il trasferimento di Momo Salah muove un meccanismo a catena che coinvolge la scena e cambia gli scenari negli ultimi giorni di mercato.

Finale con il brivido per le trattative in tutta Europa, l’addio al Liverpool dell’asso egiziano porterà così altri colpi di scena, portando delle novità anche in Serie A e alla Juventus.

Non mancano mai le sorprese in questa edizione del calciomercato, mai come quest’anno c’è frenesia nei grandi club europei e nei loro campioni. In particolare, sono i top player trentenni a dettare l’agenda, andando in controtendenza con il passato.

Così, è un altro campione come Salah a lasciare il Liverpool, l’avventura in Premier League è finita e mancano solo gli annunci ufficiali. L’ex Fiorentina giocherà nell’Al Ittihad, motivo troppo banale spinge all’addio al calcio europeo per abbracciare quello arabo. il denaro in entrata – insperato – per il Liverpool ora muove il club inglese a trovare una soluzione offensiva, coinvolgendo la Juve.

Un big bianconero andrà a Liverpool

L’allarme è lanciato, la Serie A può perdere uno dei suoi campioni proprio a causa della follia di mercato su Salah, che sarà il calciatore più pagato al mondo. Il Liverpool, che incasserà una cifra che potrà variare dagli 80 ai 100 milioni di euro, invece valuta un top player della Juve, rendendolo a sua volta tra i più pagati del club inglese, con un’offerta che – una volta arrivata a destinazione – sarebbe difficilmente rifiutata. Il Liverpool vuole Chiesa della Juve, è in arrivo una maxi proposta per i bianconeri.

L’inizio di campionato abbastanza convincente del talento italiano ha riportato il Liverpool sulle sue tracce, Klopp lo considera l’erede giusto nel tridente offensivo. Nei movimenti della squadra inglese un calciatore come Chiesa sarebbe ideale, perché sa pressare e soprattutto accelerare con scatti improvvisi, che porterebbe un po’ di imprevedibilità nel gioco offensivo. Il denaro di Salah sarebbe nuovamente investito sull’esterno italiano, cercando di convincere la Juve a cederlo definitivamente.

Chiesa via per 60-70 milioni, potrebbe essere questa la chiave di mercato decisiva per sbloccare il tutto. I bianconeri sistemerebbero i loro problemi del bilancio e poi punterebbero con decisione sul sostituto, molto probabilmente quel Berardi ora fuori rosa al Sassuolo.

Se il Liverpool andrà all’assalto sarà difficile dire di no, creando così molto malumore tra i tifosi bianconeri. La dirigenza però era stata implicitamente chiara: in caso di maxi offerte, nessuno era da considerare incedibile.