L’ex Roma salva l’Inter: riunione segreta

Un ex dei giallorossi a breve potrebbe involontariamente salvare i nerazzurri, liberando di fatto un posto prezioso in rosa

La proficua connessione tra Roma e Inter continuerà anche in maniera indiretta. Grazie ad un ex dei giallorossi, infatti, il club nerazzurro potrebbe liberarsi di uno slot in rosa che ad oggi è occupato da un giocatore quasi mai realmente valorizzato. Il giocatore in questione è Stefano Sensi, centrocampista di talento il cui valore non è mai stato realmente messo in discussione.

Per il regista della squadra sembra arrivato il momento dei saluti finali, dopo varie stagioni in cui non è mai riuscito ad imporsi. Sia per limiti di adattamento che soprattutto per problematiche fisiche non di poco conto, che lo hanno tenuto fuori dai giochi per tanto tempo. Situazioni non facili da cui riprendersi nel complesso. Le squadre che si sono fatte avanti per il giocatore sono numerose. Soltanto in Italia si può citare il Torino, alla ricerca di un nome importante da utilizzare sia a centrocampo che sulla trequarti.

Dribbling, tecnica e un tasso qualitativo indiscusso per uno dei giocatori più interessanti degli ultimi anni. L’unico reale problema, per l’appunto, è rappresentata dalla situazione fisica di livello purtroppo precario. Ma è innegabile che sia un elemento di talento. Tanto che questo tratto non è passato inosservato agli occhi delle squadre estere. Una su tutte, come accennato sopra, potrebbe farsi avanti a breve.

Si tratta del Lille, squadra allenata dall’ex tecnico dei giallorossi Fonseca. Con lui in panchina la Roma ha raccolto numerose soddisfazioni in passato, e di questo passo anche i tifosi interisti finiranno col ringraziarlo. Il motivo? Una trattativa tra il club francese e il club italiano, che se dovesse concludersi sarebbe un lieto fine per entrambe le parti coinvolte.

Correa in Ligue 1: c’è la suggestione

Stefano Sensi potrebbe unirsi al Lille a breve. A quanto pare il club francese ha presentato un’offerta al club nerazzurro, il quale potrebbe accettare di buon grado. Essendo un giocatore in uscita e non più funzionale per quelli che sono i piani di Inzaghi. Lo stesso allenatore che lo ha voluto fortemente, dunque, potrebbe liberarsene in poco tempo.

Fonseca, allenatore del Lille, potrebbe usare il suo talento per completare un reparto già composto da ottimi nomi. Allo stesso tempo il club nerazzurro, visto le difficoltà degli ultimi tempi, deve valutare un sostituto in caso di partenza e il club valuta già interessanti nomi low cost sul mercato.