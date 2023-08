Mourinho è stato avvisato: finisce fuori squadra

José Mourinho fiuta il colpo last minute per la Roma: l’esclusione fa rumore e Tiago Pinto potrebbe chiudere il mercato con un grande nome.

Un solo obiettivo. Necessario, da chiudere al più presto e senza colpi di scena. La Roma non può più esitare e neanche cercare formule creative o particolari condizioni per arrivare all’attaccante. Soprattutto in una fase in cui la clessidra indica che il tempo sta per scadere. Mentre l’Atalanta fa muro per Duvan Zapata, e su Marcos Leonardo piomba il Manchester United con una offerta irrinunciabile, Mourinho chiede di fare in fretta.

La doppietta di Belotti lascia intendere che il calciatore ha voglia di farsi largo, ma l’infortunio di Tammy Abraham, ai box almeno fino a gennaio, impone una svolta decisiva nell’ultima settimana di trattative. Tiago Pinto lo sa bene, registra le difficoltà nell’aprire contatti senza poter spendere cifre astronomiche e prova a convincere il Chelsea a lasciar partire in prestito Romelu Lukaku.

Anche in questo caso, però, le difficoltà sembrano enormi e in una vicenda che si complica, spunta una occasione che impone alla Roma di riflettere. Un big della Liga è infatti stato messo fuori rosa, e Mourinho, suo grande estimatore, chiede uno sforzo al club. In una fase già convulsa, l’operazione che potrebbe garantire alla Roma un grande esterno sembra una occasione da non lasciarsi scappare. Nella capitale però fanno i conti con il tempo e con un budget limitato, e sperano di poter chiudere questa sessione di mercato con due nomi eccellenti.

Roma, il Barcellona apre alla cessione: Tiago Pinto ci prova

Una settimana per trovare il bomber, con tante difficoltà, molti nomi e un sogno su tutti. Mourinho spera di poter arrivare a Lukaku, e intanto i giallorossi valutano Luka Jovic e due piste più fredde che potrebbero portare ad Arek Milik e Moise Kean. I giallorossi non hanno infatti gradito il dietrofront dell’Atalanta nella trattativa quasi chiusa per Duvan Zapata, e ora cercano una soluzione last minute che non sembra così semplice. Mentre Tiago Pinto sonda il mercato e deve fare in fretta, si scalda però un’altra trattativa.

Da Barcellona arriva la notizia dell’ennesima esclusione eccellente da parte di Xavi. Marcos Alonso è fuori dai piani del tecnico e non sarebbe stato inserito nelle liste per la Liga. Una situazione esplosiva che vede protagonista un calciatore molto stimato da Mourinho, pronto a chiedere di approfondire i contatti. Lo Special One farebbe carte false per un esterno duttile, offensivo, ma anche utile da centrale di difesa. Per arrivare all’ex Real Madrid servirebbe però un sacrificio, e in tal senso la cessione di Leonardo Spinazzola.

Sempre corteggiato dai club arabi, potrebbe essere l’occasione giusta. Il contratto dell’ex Juve scadrà infatti a giugno del 2024 e non sembrano esserci al momento i presupposti per un rinnovo. Una cessione negli ultimi giorni di mercato potrebbe portare nelle casse giallorosse una cifra vicina ai 10 milioni di euro, da reinvestire su Marcos Alonso ma utili ancora prima ad aumentare il budget per una punta. Tiago Pinto si muove quindi. Gli ultimi giorni di mercato lo vedranno di certo fra i protagonisti sul mercato.