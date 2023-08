Calciomercato, colpo in Serie A: arriva dal PSG

Un affare totale in Serie A per un trasferimento da urlo: arriva direttamente dal Paris Saint-Germain, a sorpresa si farà il colpo

A pochi giorni dalla chiusura estiva di calciomercato, i club di Serie A intendono arrivare a colpi sensazionali ed inaspettati. Tante trattative imbastite nelle ultime ore per arrivare fino in fondo ad ogni competizione: possibile colpo a sorpresa dal PSG, ormai ci siamo.

Saranno giorni intensi tutti da vivere per nuovi affari davvero significativi. Idee entusiasmanti e a sorpresa per allestire rose super competitive: il possibile colpo potrà arrivare direttamente da Parigi. Un’estate davvero infuocata intorno alla Tour Eiffel con gli addii eccellenti di Messi e Neymar e la polemica intorno al futuro di Mbappe: ora il possibile trasferimento direttamente in Serie A davvero inaspettato.

Calciomercato, affare con il PSG: chiusura immediata

Non solo Mbappe e Neymar, ma il club francese è pronto a cedere anche i suoi talenti in rosa. Ora potrebbe arrivare subito in Serie A con un affare da urlo in vista di questa stagione appena iniziata. Saranno ore frenetiche tutte da vivere a pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato. Ora il colpo in Italia è sempre più vicino: ormai ci siamo in ottica futura.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il PSG ha concordato i termini con il Genoa per la cessione del terzino destro francese Timothée Pembélé. L’affare si farà a titolo definitivo con la percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Ora la decisione spetterà a lui visto che c’è stato un forte interessamento da parte dell’Eintrach Francoforte, che rappresenta al momento la sua priorità.

Il club ligure cercherà di chiudere subito l’affare con il talentuoso terzino classe 2002, che rappresenta un’ottima occasione di calciomercato in Serie A. L’alternativa è quella di prelevare Zortea dall’Atalanta, che ha realizzato il gol del definitivo 0-2 contro la sua ex squadra, il Sassuolo. La stagione del Genoa non è iniziata nel migliore dei modi e così la dirigenza vorrebbe subito pensare a nuovi rinforzi da affidare ad Alberto Gilardino.

Un debutto stagionale da dimenticare con una pesante sconfitta contro la Fiorentina: ora i liguri vogliono tornare subito a vincere per raggiungere una salvezza tranquilla. L’accordo di massima c’è già con il PSG, l’affare è pronto ad essere formalizzato: il Genoa non vede l’ora di chiudere subito.