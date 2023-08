Altro che Lazio, Samardzic in un’altra Big di Serie A: fiammata improvvisa

Lazar Samardzic potrebbe approdare in un’altra big di Serie A anziché alla Lazio: fiammata improvvisa da parte del club.

Lazar Samardzic è sicuramente il nome più chiacchierato di questa sessione estiva di mercato e dopo il mancato trasferimento all’Inter si sta cercando di capire quale sarà il suo futuro. Il ds dell’Udinese Federico Balzaretti all’ANSA ha dichiarato come il club friulano sia in salute e non ha bisogno di vendere, aggiungendo come il giocatore tedesco naturalizzato serbo partirà solo alle loro condizioni, chiedendo di porre un freno alle speculazioni sul suo futuro.

Il ds dei friulani ha aperto alla continuità in bianconero di Samardzic, ma al di là di queste dichiarazioni il futuro del giocatore è ancora in bilico. Con l’Inter fuori dalla corsa, il club più interessato al giocatore è la Lazio che, però, deve prima cedere per poter puntare su Samardzic considerato che l’Udinese non intende fare sconti sul prezzo. Nelle ultime ore, tuttavia, è spuntato fuori il nome di un’altra big di Serie A per il centrocampista serbo, ovvero quello del Napoli che potrebbe tornare all’assalto del giocatore bianconero dopo aver visto sfumare Gabri Veiga.

Udinese, non solo Lazio: ritorno di fiamma del Napoli per Samardzic

Negli ultimi giorni il Napoli sembrava vicinissimo all’acquisto del talento Gabri Veiga dal Celta Vigo, ma la trattativa è saltata in maniera clamorosa con il giocatore che ha deciso di cambiare idea e di volare in Arabia Saudita all’Al Ahli. Un epilogo che gli azzurri non si aspettavano ed è per questo motivo che nelle ultime ore c’è stato un ritorno di fiamma per Samardzic dell’Udinese.

Il centrocampista serbo piace anche alla Lazio che, però, non può lanciare l’assalto definitivo senza delle cessioni ed il Napoli potrebbe sfruttare questo stallo a proprio vantaggio. Gli azzurri seguono Samardzic già da un po’ di tempo e qualche mese fa sembrava che il giocatore dovesse essere uno dei primi colpi del nuovo Napoli targato Rudi Garcia.

Come fatto capire da Balzaretti, l’Udinese non ha intenzione di scendere a compromessi per lasciar partire Samardzic e chiede almeno 30 milioni di euro dopo il mancato trasferimento del giocatore all’Inter. Una cifra abbastanza alta che difficilmente il Napoli potrebbe decidere di investire ed è perciò che gli azzurri dovranno lavorare in primis per cercare di abbassare le pretese economiche dei friulani, cosa per niente semplice considerate le parole di Balzaretti.

Un ruolo chiave nella trattativa potrebbe giocarlo proprio Samardzic, la cui volontà potrebbe essere decisiva. Se il giocatore serbo dovesse far sapere all’Udinese di voler andare via, allora il club friulano potrebbe dover essere costretto ad abbassare le proprie richieste. Diversamente la permanenza in Friuli del centrocampista sarebbe quasi scontata, considerato che manca pochissimo alla fine del mercato.