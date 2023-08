Dall’Inter alla Juve, fa tutto l’agente

Juve e Inter protagoniste di un altro intreccio di mercato: un grande nome infiamma gli ultimi giorni di trattative, il blitz è possibile.

Il mercato della Juve e dell’Inter potrebbe finire proprio come era iniziato nei primi caldissimi giorni di luglio. Era il momento del ritorno in nerazzurro di Lukaku, al quale Ausilio lavorava da tempo prima della lunga notte dei telefoni spenti, della giravolta del belga e delle indiscrezioni sull’irruzione prepotente di Giuntoli.

Quella trattativa fece discutere e a distanza di mesi è ancora attuale ma non è l’unico duello e neanche il solo sgarbo che le due società in questa sessione di trattative hanno fatto l’una all’altra. Il passaggio di Cuadrado ai nerazzurri è stato solo un altro capitolo di una lunga telenovela, andata avanti con il botta e risposta per Samardzic.

Poi protagonista di un’altra pagina amara per i nerazzurri e ancora per Carlos Augusto, che invece all’Inter è andato davvero. Nella lunga estate in cui i due club hanno spesso messo nel mirino gli stessi obiettivi, un altro dossier è sulla scrivania di Ausilio e anche su quella di Giuntoli. Questa volta però la vicenda potrebbe chiudersi più in fretta. L’agente di un calciatore sta lavorando per favorire l’arrivo del suo assistito a Torino e Allegri valuta un colpo molto interessante.

L’agente sceglie la Juve: Giuntoli valuta il colpo last minute

Ventiquattro anni, fisico imponente e soprattutto tanta voglia di cambiare aria per iniziare una nuova avventura. A farsi avanti, per un difensore che ormai da tempo spera di arrivare in Italia, è stata l’Inter. I contatti per portare Japhet Tanganga a Milano sono stati approfonditi più volte, ma l’arrivo di Benjamin Pavard, ormai scontato, chiude definitivamente la trattativa. Il Tottenham però avrebbe chiarito di essere pronto ad ascoltare offerte, e l’agente del difensore nelle prossime ore potrebbe avviare i colloqui con la Juve per capire la fattibilità dell’operazione.

Già nella passata stagione Allegri in più occasioni inserì il nome dell’inglese nella sua personalissima lista dei desideri, e la trattativa potrebbe infiammare gli ultimi giorni di mercato. Dopo gli accostamenti al Napoli e al Milan, e un avvicinamento anche abbastanza concreto con l’Inter, potrebbero essere i bianconeri a valutare il suo arrivo in Serie A. Tuttavia c’è una condizione necessaria che complica le cose.

La valutazione del calciatore è intorno ai 10 milioni, e se da Londra aprono a formule che potrebbero favorire la cessione, da Torino ribadiscono la necessità di vendere un difensore prima di affondare il colpo. I contatti fra Alex Sandro e i club arabi al momento sembrano freddi, e anche Rugani avrebbe convinto Allegri nel precampionato. Servirebbe quindi un colpo di scena nelle ultime ore di mercato. In un’estate che ne ha regalati tanti, spesso inattesi, tutto è ancora possibile.