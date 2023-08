Okaka di nuovo in Serie A, destinazione pazzesca e affare gratis

Stefano Okaka è pronto per il suo ritorno nel calcio italiano, l’attaccante ha ancora tanto da dare e in Serie A potrebbe rilanciare un club.

Trovare un attaccante a costo zero di questi tempi non è facile, potrebbe essere la soluzione ideale per tanti club del nostro campionato. Come confermato dall’agente, l’interesse intorno all’attaccante continua a crescere.

Ha girato l’Europa e ha sempre fatto gol, dimostrando carattere e tanta qualità anche nei movimenti offensivi. Stefano Okaka è stato uno dei talenti più brillanti emersi dal settore giovanile della Roma, cresciuto sotto l’ala protettrice di Francesco Totti e con una buona carriera sinora.

Ha giocato in Serie A e si è preso qualche soddisfazione anche in Nazionale, aveva soprattutto la stima di un tecnico come Antonio Conte. Qualche scelta forse di mercato negli ultimi periodi è stata discutibile, ma in campo ha sempre dato il massimo e, per questo motivo, da svincolato attrae ancora di più.

Okaka in Serie A, salgono le chance

Il centravanti in Italia ha militato in otto squadre, ha giocato anche in cadetteria e non ha disdegnato esperienze all’estero. Due volte in Inghilterra, prima al Fulham e poi al Watford, in Belgio con l’Anderlecht e infine nell’ultima esperienza turca con il Basaksehir di Istanbul. Come dichiarato dal fratello-agente, aveva un contratto importante con gli ottomani e ha rescisso, non avendo più le coppe europee a supporto e non volendo gravare sul bilancio. Tante le offerte, potrebbe spuntarla il Cagliari per Okaka.

È una delle ipotesi maggiori per riportarlo in Serie A, ai sardi serve comunque un altro attaccante. Claudio Ranieri accoglierebbe Okaka volentieri, lo pungolava spesso da giovane proprio vedendo il grande potenziale del centravanti, il quale ha sempre avuto parole d’elogio per il mister. Il suo approdo in Sardegna non sarebbe utopia, considerando i tempi di recupero di Lapadula e come i sardi – almeno sinora – facciano un po’ fatica a vedere la porta.

Un affare importante, Okaka classe 1989 sarebbe il profilo giusto per esperienza e qualità. Per altro, in Turchia ha segnato venti gol in due stagioni, ha dimostrato di saper giocare per la squadra, mantenendo le speranze del Basaksehir in Conference League, sfidando anche la Fiorentina nella scorsa stagione. Servirà però accelerare il tutto, le offerte non mancano sia dall’Italia che dall’estero, presto potrebbe firmare. I tifosi sardi sono pronti ad accoglierlo, un centravanti generoso come Okaka sarà apprezzato dalla piazza.