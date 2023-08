Napoli senza freni: arriva l’asso del Torino, che affare

Il Napoli attento sul calciomercato, dopo la beffa Veiga potrebbe fare un altro colpo: piace molto un giocatore del Torino.

Napoli decisamente “scottato” dall’affare Gabri Veiga, saltato sul più bello. Il centrocampista spagnolo doveva essere il grande colpo del mercato estivo del Napoli e invece è arrivata la clamorosa beffa. Improvvisamente, quando sembrava a un passo dalla firma, il 21enne ha deciso di andare a giocare in Arabia Saudita.

Ovviamente il Napoli non si è potuto opporre: nulla da fare, si rimane con i soli due nuovi acquisti, Natan in difesa e Cajuste a centrocampo. Due nomi che proprio non accendono la fantasia dei tifosi azzurri. Il difensore brasiliano viene da un altro emisfero calcistico, curriculum decisamente “leggero” e nella prima di campionato a Frosinone non si è visto. Per il centrocampista svedese sicuramente una carriera più strutturata, ma anche un pessimo esordio in campionato pur partendo da titolare.

Proprio la difesa, più che il centrocampo, preoccupa i supporters azzurri. Kim si è rivelato un fenomeno, entrando subito nei titolari e offrendo un rendimento elevatissimo, da top player. Una volta andato via (aveva la clausola rescissoria) i tifosi volevano un nome che almeno nelle premesse poteva rivelarsi all’altezza del campione coreano. Invece, Natan offre poche garanzie, anche per la sua giovane età.

Napoli, nuovo obiettivo in difesa: le cifre dell’affare

Appena 20 anni e tante incognite: un calciatore che probabilmente andrà aspettato. Ed è per questo che i supporters azzurri sognano un colpo last minute che possa dare a Garcia un riferimento più certo nella retroguardia azzurra. Al Napoli piace Alessandro Buongiorno del Torino, che seppur gradualmente, si è guadagnato il posto da titolare nel club granata.

La società di De Laurentiis seguiva anche Schurrs, che è rimasto in granata, ma col tempo ha accumulato feedback interessanti sull’altro difensore. L’italiano oggi è un punto di riferimento della squadra di Juric e, anche grazie al lavoro del bravo allenatore croato, è migliorato moltissimo. Tanto da poter essere nel mirino del presidente De Laurentiis, ma non si sa per quando: molto improbabile, ormai, per questa estate.

Ma è lecito aspettarsi che in futuro il Napoli possa imbastire una trattativa seria e concreta per arrivare al classe ’99 nativo proprio di Torino. Oggi il club granata valuta Buongiorno non meno di 15 milioni. Una cifra che sarebbe sicuramente compatibili con le idee di De Laurentiis. E chissà che l’inaspettato regalo a Garcia e ai tifosi azzurri non possa arrivare adesso, con Natan magari girato in prestito. Ma forse questo è solo un “sogno” del popolo partenopeo, che desidera un Napoli sempre più competitivo.