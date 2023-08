Cristina Buccino esagerata: il costume non la contiene

Cristina Buccino da urlo, in vacanza, è tornata a brillare sulle sue pagine social: lo scatto è semplicemente bollente

Un ciclone di bellezza e sensualità che, nel corso degli anni, ha monopolizzato l’attenzione nell’intero show business. Il mondo dello spettacolo non può proprio più fare a meno della meravigliosa Cristina Buccino.

Sul web è una delle donne più chiacchierate, i social sono pazzi di lei ed in particolar modo su Instagram la Buccino conta oltre 3 milioni di fan. Un corpo esplosivo, un volto dolce e delicato in un mix davvero impareggiabile: donne dalla tale carica di sensualità sono ormai merce rara.

Cristina Buccino è originaria di Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove è nata il 16 giugno del 1985. I suoi esordi come modella le hanno dato modo di farsi conoscere nel mondo dello spettacolo, con un grandissimo successo che le ha permesso di sfilare e posare per i maggiori brand di moda. In seguito ha dimostrato doti davvero invidiabili sia come conduttrice televisiva che come influencer.

In televisione, infatti, è stata praticamente sempre presente. Da trasmissioni come ‘L’Eredità’ a ‘Ciao Darwin’ fino a ‘Tiki-Taka’ – trasmissione di stampo calcistico estremamente celebre, con Pierluigi Pardo al timone – e ‘Mistero‘ su Italia 1 insieme a Melissa Satta.

Cristina Buccino lascia a bocca aperta: bikini troppo sexy

La Buccino ha una fan base estremamente numerosa e affezionata, che la segue in ogni suo passo sulle sue pagine social. Gli aggiornamenti forniti dalla showgirl sono davvero assai frequenti: scatti di lavoro, insieme ad amici o in famiglia, il successo social è praticamente sempre garantito. Cristina ha anche due sorelle: Maria Teresa e Donatella.

Sui social, come anticipato, è estremamente attiva e non sono solo gli uomini a seguirla con enorme affetto. Ha un’importante fetta di pubblico femminile che, con grande franchezza, non fatica a riconoscerle doti estetiche molto difficili da trovare altrove.

L’avvento dell’estate ha visto, anche grazie alla bella calabrese, delle temperature estremamente alte. Il suo ultimissimo scatto su Instagram, in bianco e nero, la mostra rilassata in barca con il mare alle sue spalle. Un dècolletè assolutamente irresistibile che a fatica ad essere contenuto dal bikini nero che lascia ampio spazio alle forme giunoniche della showgirl.

In una manciata di ore i suoi fan si sono letteralmente scatenati nei commenti, esaltando una delle bellezze più notevoli e amate nel nostro Paese. La Buccino, prima di tornare ai suoi lavori, si gode i suoi ultimi giorni di vacanza con una forma fisica che non è mai stata tanto esaltante.