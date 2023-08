Pesante tegola per una Big di Serie A, stop di 4 mesi

Arriva una tegola pesantissima per una big di Serie A: il giocatore va ko, rientrerà dopo uno stop non meno lungo di quattro mesi.

Se il buongiorno si vede dal mattino, non è cominciato certo nel migliore dei modi il campionato di Serie A per una big. Non tanto per quanto fatto vedere sul campo nella prima uscita stagionale, terminata con una vittoria arrivata anche in discreta scioltezza, attraverso una prestazione piacevole e convincente che cui non ci aveva abituati nell’ultimo anno.

A tenere in ansia i tifosi e i fantallenatori italiani è infatti un infortunio occorso a poche ore dall’inizio della stagione, e che di fatto ha già messo ko uno dei giocatori più attesi di questo campionato. Che potesse trattarsi di una cosa grave era già stato comunicato. Adesso però è arrivato anche l’annuncio da parte del club: l’infortunio è molto serio, e lo stop non sarà inferiore ai quattro mesi.

In gergo una notizia del genere non può che essere definita ‘tegola’. Un colpo di sfortuna clamoroso per una squadra che stava tentando di rinnovarsi in questa stagione e che si è presentata ai nastri di partenza con il titolo di potenziale outsider addirittura per lo scudetto.

Stiamo parlando dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, un club che quest’estate ha perso il gioiello Hojlund per 75 milioni di euro, ma ha portato a casa tantissimi calciatori interessanti, tra cui El Bilal Touré, il più costoso acquisto della storia della Dea, arrivato dall’Almeria per 28 milioni di euro, ma costretto ai box ancor prima di poter fare il proprio esordio con la maglia nerazzurra.

Touré infortunato: ecco quando rientrerà in campo l’attaccante dell’Atalanta

Galeotta fu la Juventus, suo malgrado. L’attaccante maliano è andato infatti ko durante l’amichevole tra la Dea e la Vecchia Signora nel precampionato. Nel corso del match il centravanti si è procurato la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Un problema molto serio che lo ha costretto a operarsi.

L’intervento, eseguito presso l’ospedale Quirónsalud di Barcellona, è andato fortunatamente nel migliore dei modi, e Touré ha potuto iniziare immediatamente il suo percorso di riabilitazione. Ma non arrivano certo buone notizie per il suo recupero. C’è il rischio, infatti, che l’attaccante possa restare fermo non meno di tre o quattro mesi.

Un vero incubo per Gasperini e per i fantallenatori che avevano puntato su di lui. L’attaccante potrebbe infatti rientrare in campo nel mese di dicembre, ma solo per un’apparizione veloce. Il Mali sarà infatti impegnato da gennaio nella Coppa d’Africa, e difficilmente risparmierà a uno dei suoi più grandi talenti la convocazione.