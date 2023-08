Pique e Shakira, nuove tensioni: scoppia un’altra bomba

Non c’è pace tra Shakira e Gerard Piqué: nonostante i tentativi di mettere fine alla diatriba i due stanno litigando di nuovo.

All’inizio di agosto alcune fonti molto vicine a Shakira e Gerard Piqué avevano rivelato che dopo oltre un anno di tensione l’ex coppia stava cominciando un percorso di riappacificazione.

La situazione, infatti, sembrava essersi effettivamente calmata, visti i tanti aspetti su cui la cantante colombiana e l’ex difensore del Barcellona avrebbero dovuto accordarsi. “Stanno rispettando alla lettera l’accordo di separazione, non c’è più alcuna discussione o problema”, avevano fatto sapere qualche settimana fa alcune persone vicine a Piqué.

Una tregua che era stata accolta positivamente dai tanti fan dei due personaggi famosi. Come noto, la relazione tra Shakira e Piqué si è interrotta più di un anno fa dopo che l’artista di Barranquilla ha scoperto il tradimento del difensore spagnolo con la modella Clara Chià Marti (sua attuale compagna, ndr).

Una rottura, arrivata dopo 11 anni e due figli (Sasha e Milan), che ha scatenato la reazione soprattutto da parte di Shakira: la cantante ha infatti dedicato il brano “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” proprio al suo ex compagno. In una delle strofe l’artista sudamericana punta il dito contro Piqué, accusandolo di aver scambiato “una Ferrari con una Twingo“.

Shakira e Piqué, un’altra litigata: cosa è successo

Sono volati gli stracci, quindi, tra Shakira e Piqué, prima di arrivare a questa fase di calma. Tuttavia, secondo quanto affermato da Lorena Vazquez del programma televisivo Y Ahora Sonsoles sembra che l’ex coppia abbia ricominciato già a litigare. “Shakira e Piqué stanno attraversando un momento di grande tensione“, fa sapere Lorena Vazquez, che conduce tutti i pomeriggi il programma sull’emittente spagnola Antena 3.

In molti hanno chiesto se la nuova diatriba sia stata causata dalla custodia dei loro figli, attualmente l’unico aspetto che li costringe a comunicare e firmare accordi. “Non sono d’accordo su una serie di cose importanti per entrambi“, ha aggiunto Lorena Vazquez, senza entrare nel dettaglio.

Sempre la giornalista ha affermato di recente che Shakira sarebbe rimasta infastidita da alcuni comportamenti di Piqué. Alla cantante colombiana, infatti, non piace che il suo ex non si prenda tutto il tempo libero possibile dal suo lavoro e dai suoi impegni personali per stare con Sasha e Milan durante il periodo delle vacanze. Sembra proprio che il sereno tra Shakira e Piqué sia già terminato.